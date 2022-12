Las últimas 24 horas en Boca tuvieron grandes novedades respecto al mercado de pases, tanto en altas como posibles bajas. En paralelo, estaría cerca de cerrarse un torneo de pretemporada para el verano. Enterate de todo acá.

Boca tendría rivales confirmados para el verano de 2023

El año para Boca se terminó desde lo futbolístico, pero el siguiente comenzará en apenas unos días. Los jugadores fueron convocados para este miércoles 7 de diciembre en Ezeiza, en el marco del inicio de la pretemporada pensando en el 2023, y habrá estudios médicos para el plantel antes de comenzar con las sesiones de entrenamiento a doble turno.

El rodaje dentro del campo de juego también será una parte vital de la preparación para la competencia, por lo que las autoridades del Xeneize estuvieron trabajando para poder concretar, al menos, un par de amistosos antes del debut en el Torneo de la Liga Profesional a fines de enero.

Según pudo confirmar el periodista Luis Fregossi, el club de La Ribera protagonizará un triangular a llevarse a cabo en la provincia de San Juan y el formato se anunciaría en los próximos 10 días. Allí, el equipo de Hugo Ibarra sumará minutos de fútbol y los rivales a enfrentar serían Independiente y Colo-Colo, reciente campeón del certamen chileno.

Al Cacique ya lo cruzó en el último verano, cuando aterrizó en La Plata en plena pretemporada. En aquel torneo amistoso también se sumó la Universidad de Chile y San Lorenzo. En esta oportunidad, la modalidad será parecida en cuanto a los países representantes y servirá como prueba para que Ibarra defina al equipo que hará su presentación en el Torneo LPF contra Atlético Tucumán.

Boca negocia con Kannemann

La Selección Argentina avanza en el Mundial de Qatar 2022 y ya se prepara para los cuartos de final. Este viernes a las 16, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará ante Países Bajos en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, un jugador que integró la prelista que armó el DT de la "Scaloneta" está definiendo su futuro. Y ahora revelaron que hay grandes chances de que Boca pueda quedárselo: para mejorar aún más el panorama, contaron que sería gratis, debido a que está por quedar libre.

El periodista Julio Pavoni comentó que el Consejo de Fútbol ya comenzó a charlar con Walter Kannemann para manifestarle el interés en tenerlo. "Boca ya negocia por Walter Kannemann. Queda libre este año. Gremio también le ofrece renovar", aseguró.

Por su parte, César Merlo agregó: "Boca le hizo una oferta formal a Walter Kannemann: hay charlas abiertas para un posible contrato por 2/3 años. También Gremio quiere renovarle el vínculo que vence el 31/12, pero aún no hay acuerdo". ¿Llega Walter?

Un equipo europeo ofertó pero Boca no respondió y por eso el jugador debe volver

Además de su plantel profesional actual, Boca tiene a varios futbolistas repartidos por el mundo en calidad de cedidos a préstamo. El Consejo de Fútbol entendió que lo mejor para muchos jugadores era sumar rodaje en otros clubes porque no iban a tener tanto protagonismo en el equipo actual y por eso los liberó durante este 2022.

Se termina el año y es tiempo de revisar la situación de varios de ellos. El medio partidario "Reserva Boca Juniors " reveló qué sucede con Renzo Giampaoli, defensor que estaba en Noruega: "Renzo Giampaoli (7/1/2000) ya fue liberado por el Rosenborg de Noruega y su intención es comenzar la pretemporada con Boca".

"El equipo noruego no ejecutó la opción de compra (1.3M por el 80%), pero sí hizo una oferta de US$800.000 por el mismo porcentaje, aunque no fue respondida", aclararon. "Además, Rosenborg ya fichó a Ulrik Yttergård Jenssen, un central que llega para suplir la baja de Giampaoli", completaron.

¿Cómo queda su panorama? "El defensor debería tener la chance de ser evaluado por Ibarra, ya que este año sumó mucha experiencia en Noruega. Tiene contrato con Boca hasta fines de 2024". ¿Tendrá alguna chance o será cedido nuevamente?

Esteban Rolón se puede ir pero Riquelme quiere esperar

Si bien el mercado de pases ya lleva varias semanas, lo cierto es que Boca aún no hizo un movimiento importante. Trascendió que el Consejo de Fútbol ya tiene organizada su estrategia para esta ventana pero de momento no hubo grandes novedades sobre incorporaciones o salidas dentro del plantel azul y oro.

Y esto no es casualidad: la intención de Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo es esperar a que se den algunas acciones puntuales para recién ahí tomar decisiones. Por ejemplo, las salidas no se definirán hasta que no lleguen refuerzos en los puestos puntuales.

Por ese motivo, la situación de un jugador resistido por los hinchas aún no se resolvió. Si bien hay varios interesados en él dentro del fútbol argentino, la intención del vicepresidente es no dejarlo ir hasta no tener asegurado un futbolista en ese rol. Se trata de Esteban Rolón, un volante que aún no pudo afianzarse en el club.

El periodista Martín Costa comentó en Radio Continental que "una situación a resolver es la de Esteban Rolón, por él hay dos o tres pedidos del fútbol argentino. Riquelme quiere esperar". Además, explicó: "Vuelve Equi Fernández, está Alan Varela y hay alguna otra alternativa dentro del plantel. Van a ver...". ¿Se irá Esteban?

La inesperada decisión que tomó Boca con Retegui

Las últimas semanas tuvieron al nombre de Mateo Retegui muy vinculado al mundo Boca, ya que los hinchas pedían por su retorno tras el enorme campeonato que disputó con la camiseta de Tigre.

Si bien en el Xeneize cuentan con Darío Benedetto y Luis Vázquez, porque están buscando la salida de Nicolás Orsini, existía la chance de que el ex Estudiantes de La Plata retornara para pelear un lugar con Gonzalo Morales. A pesar de ello, en las últimas horas se confirmó lo que ocurrirá con el Chapita.

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol no tuvieron la intención de ejecutar la cláusula de repesca para volver a contar con el delantero, ya que no quieren perjudicar a los de Victoria, sobre todo por la buena relación entre instituciones, pero también porque buscan que siga potenciándose. De esta manera, y según la información del periodista Augusto César, "Mateo Retegui comenzó la pretemporada con Tigre. Seguirá en ese club salvo una venta al exterior".

A pesar de que en las últimas horas apareció un sondeo por parte de DC United, a las oficinas de La Bombonera no llegó ninguna propuesta concreta. Por lo tanto, la presencia de Retegui en el equipo de Diego Martínez no peligraría. Y ahora, Boca deberá resolver otra situación puntual con la misma institución.

Así como el delantero podía retornar, el que sí deberá hacerlo es Ezequiel Fernández. El mediocampista central inició la pretemporada con el Matador porque su préstamo terminará el próximo 31 de diciembre, pero no está definido que se quede en Brandsen 805.

La decisión será tomada pura y exclusivamente por Hugo Ibarra, quien está encantado con el rendimiento que tuvo Equi en Tigre. Pero más allá de que el DT del Xeneize no le indicó a Riquelme qué es lo que desea hacer, el presidente del club de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Ezequiel Melaraña, buscará renovar el préstamo para mantener al mediocampista por una temporada más. Para que ocurra, Fernández deberá renovar su contrato que finalizará a fines del próximo año.