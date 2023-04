No son días sencillos en Boca, pero en menos de 24 horas se dará el estreno como local en la Copa Libertadores y todas las fichas están puestas a que será el partido para marcar el punto de inflexión positivo. Al margen de las cuestiones futbolísticas, la enfermería también le pasa factura al Xeneize y Jorge Almirón sigue perdiendo soldados desde sus primeros partidos. Enterate de todas las novedades acá.

Lesión de Ramírez: un desgarro

El mal momento de Boca desde lo futbolístico genera una ola de cuestiones con dedos señaladores hacia todas partes, desde el plantel profesional hasta la dirigencia y, en menor medida, al cuerpo técnico que apenas lleva una semana en el cargo.

La segunda derrota consecutiva del Xeneize en el Torneo LPF 2023, tercera en fila en La Bombonera, desató un clima furioso que promete volver a aparecer este martes si no se consigue un resultado positivo contra Deportivo Pereira en la CONMEBOL Libertadores.

Para colmo, las lesiones no contribuyen con la tarea del nuevo DT para armar el XI ideal. Durante el choque contra Estudiantes, Juan Ramírez tuvo que pedir el cambio por una fuerte molestia muscular y fue sometido a estudios médicos en el inicio de la semana para conocer la gravedad de la herida.

Finalmente se confirmó lo que se temía: Boca lanzó un comunicado dando a conocer el desgarro del mediocampista, catalogado como grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. Curiosamente, y a la vez lamentable, la reacción de los hinchas al posteo en redes sociales fue de alegría.

Ramírez es uno de los más cuestionados del último año en La Ribera y en los comentarios al comunicado oficial no se registró ningún lamento por la lesión del jugador, sino que prácticamente lo festejaron con frases como "me alegraron el lunes" o "empezamos bien la semana". Una radiografía del mal momento que atraviesa la institución desde los resultados futbolísticos.

Convocados para el partido vs Deportivo Pereira

Tras la práctica de este lunes, Jorge Almirón oficializó la nómina de convocados para recibir a Deportivo Pereira este martes en La Bombonera y allí hubo varias sorpresas. Entre estas, la definitiva presencia de Villa en medio del juicio, ya que el mismo puede durar hasta tres días y sin haber participado del entrenamiento figura como concentrado igualmente. Además, regresó Nicolás Orsini a la lista y tras varios partidos de ausencia, en la delantera también se encuentra Gonzalo "Toro" Morales, juvenil que tuvo sus chances en 2022 y las aprovechó a fondo, por lo que ahora Almirón parece darle una oportunidad.

Con la presencia del "Toro", en total habrá cinco centrodelanteros entre Benedetto, Merentiel, Vázquez, Orsini y el propio Morales, siendo algo inédito debido a que en el esquema solo hay un 9 pero de arranque irán dos con el uruguayo por una banda. Y como si estas no fuese inesperadas decisiones suficientes, Almirón también confirmó que Exequiel Zeballos no estará pese a que ante Estudiantes regresó a las canchas luego de su lesión ya que sintió un dolor en su rodilla producto de un golpe.

Sobre el Changuito, el entrenador dejó en claro que quiere llevar su recuperación de a poco ya que no está al 100% todavía. Como restantes bajas que eran un hecho por lesión o sanción, no se encuentran convocados ni Luca Langoni, ni Bruno Valdez, ni Facundo Roncaglia ni Juan Ramírez.

El posible XI de Boca

En medio de este complejo presente que atraviesa Boca, el club de la Ribera tendrá un partido clave ante Deportivo Pereira por la fecha 2 de la Copa Libertadores en condición de local y allí se le podrá dar la chance de revertir el adverso contexto que se le está dando al Xeneize en los últimos encuentros. Para este encuentro que se dará este martes a las 21 horas, el entrenador Jorge Almirón ya tiene todo definido.

Como primera medida, el DT de Boca confirmó que habrá variantes respecto al XI inicial que terminó cayendo frente ante Estudiantes el pasado sábado pero no moverá a quien fue uno de los mejores en cancha y que los hinchas xeneizes llevaban tiempo pidiéndolo como titular, ya que Valentín Barco volvió a integrar la lista de inicialistas para este martes, por lo que allí se verá el debut internacional del "Colo".

Además, por las sanciones de Facundo Roncaglia y Bruno Valdez, además de su lesión junto con la de Juan Ramírez y Luca Langoni, Almirón confirmó que en la defensa regresará Luis Advíncula en lugar de Marcelo Weigandt y la zaga será integrada por Nicolás Figal y Nicolás Valentini, además del ya nombrado Barco. El mediocampo plasmado no tendría grandes sorpresas al contar con Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero.

En la delantera es donde se guarda la única duda, ya que Miguel Merentiel y Darío Benedetto dirán presente y a ellos en la práctica se les sumó Norberto Briasco ante la ausencia de Sebastián Villa por su anuncio ante la Justicia por el juicio oral por la denuncia por violencia de género de su ex pareja efectuada en 2020. Pese a esta grave cuestión que lo involucra judicialmente, no se descarta en un 100% que el colombiano pueda estar este martes ante Deportivo Pereira por más que no haya realizado entrenamientos con el posible XI.

De esta manera, el equipo que se perfila para ser el titular frente al club cafetero es: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Norberto Briasco. ¿Será este finalmente el XI inicial plasmado por Almirón para su debut copero en Boca?

Comenzó el juicio a Sebastián Villa

Luego de ser noticia por las declaraciones de Juan Román Riquelme, quién dijo que "es el mejor jugador del fútbol argentino", Sebastián Villa volverá a ser tendencia durante esta semana pero por un tema mucho más serio y determinante que los elogios del vice primero del Xeneize.

A solo unos días de cumplirse tres años desde el momento en el que el jugador de Boca habría agredido fisica y verbalmente a Daniela Cortés, comenzó el juicio a Sebastían Villa en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora en donde la jueza Claudia Dávalos y su equipo comandarán las audiencias.

Una convocatoria que será presencial y que se extenderá hasta el próximo miércoles, alejando así a Villa de los entrenamientos y del día a día de Boca en la previa de un duelo muy importante por la Copa Libertadores; ante Deportivo Pereira en la noche del próximo martes por la pantalla de Star +. Situación que empuja al Xeneize a tomar una decisión con su presencia o no en el partido

Vale destacar que, durante el debate que no será televisado, el jugador tendrá que responder por la acusación de "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género" que pesa sobre él desde abril del 2020 tras lo sucedido en el Country Saint Thomas.

Durante este hecho, Cortés acusa al jugador de Boca de propinar golpes en el rostro, los muslos y en la cadera de la denunciante. Además, tras esto, se habría comunicado con un sicario de Medellín para amenazar de muerte a la familia de su pareja. Por esto, la condena podría ser de 2 a 6 años de prisión.

Los jugadores de Boca que podrían representar a Argentina en el Mundial Sub-20

Ya es 100% oficial. Argentina será la sede del Mundial sub 20 tras la baja de Indonesia como anfitriona debido a cuestiones extradeportivas. Luego de varias reuniones entre la AFA, la FIFA, CONMEBOL y el Gobierno Nacional, este lunes se hizo realidad la propuesta de dar a nuestro país como la sede de la Copa del Mundo juvenil y que clasificaba automáticamente a la Selección al certamen al cual no logró acceder mediante el Sudamericano.

Con la ratificación de Javier Mascherano al mando del seleccionado sub 20 y con un plantel ampliamente mejorado con la inclusión de muchos juveniles que no pudieron decir presente en el Sudamericano, no quedan dudas que pese a la forma en que se clasificó la Selección, la anfitriona partirá como candidata por los enormes nombres que puede tener la nómina.

Hablando concretamente del aporte que puede dar Boca a la sub 20, son tres los nombres que se decantan por ser parte constante del proyecto de selecciones y que incluso han sido parte reciente de esta selección juvenil, siendo estos los defensores Nahuel Genez, Lautaro Di Lollo y Valentín Barco.

Di Lollo y Genez fueron parte de la Selección en el Sudamericano y si bien sus niveles no fueron los mejores, están en consideración de Mascherano para los convocados para el Mundial, así como también el "Colo", quien se perdió el torneo continental por una lesión en la rodilla.

Además, otros juveniles xeneizes como Jabes Saralegui o Gonzalo Morales podrían integrar la nómina. El volante ya formó parte de otras listas y actualmente se encuentra lesionado y el "Toro" es uno de los mayores proyectos de delanteros que existen en la actualidad en las juveniles del fútbol argentino. En solo días, se sabrá la lista de convocados ya que el Mundial se iniciará a fines de mayo y se requerirá de prácticas previas

"No puede creer ciertas cosas": fuerte revelación sobre Almirón en el día a día de Boca

Luego de dos entrenadores "de la casa" que fueron subidos desde la Reserva tras consecuentes salidas, en Boca tomaron la decisión de contratar a Jorge Almirón como DT tras el despido de Hugo Ibarra y un interinato de tres partidos de Mariano Herrón con todo lo que poseer un técnico de las características de Almirón confiere y en medio de un complicado contexto para el Xeneize a nivel resultados, rendimiento y sobre todo, con complicaciones desde lo anímico y mental del plantel actual de Boca.

Es que el ex DT de Lanús, San Lorenzo y Elche entre otros tiene como cualidad un fuerte y marcado carácter y no "casarse" con ningún jugador o esquema, por lo que en la dirigencia xeneize saben que contrataron a un entrenador con autoridad y que tomará las riendas de un vestuario que necesita un envión anímico que lo potencie en lo futbolístico urgentemente.

En este sentido, se vio en los dos partidos que ya disputó Boca bajo las riendas de Almirón una mejoría en el juego pero que no se plasmó de momento en lo actitudinal y en los resultados.

Claro, sin siquiera llevar una semana en el cargo, el DT ya tuvo que preparar al plantel para tres encuentros contando el que se viene por Copa Libertadores este martes frente a Deportivo Pereira y recién tendrá en unos días una semana entre de trabajo entre partido y partido, algo que según lo que en ESPN contaron los periodistas Martín Costa y Augusto César, es una cuestión que Almirón espera con ansias para poder ejecutar correctamente su idea.

Los jornalistas revelaron, compartiendo información, lo que el entrenador pretende hacer en aquella semana: "Lo que tengo entendido es que Almirón tiene una preocupación debido a que empieza a observar que este equipo necesita mucho mucho trabajo, ve cosas que no puede creer en el día a día", comenzó Costa sobre sus primeras sensaciones del DT en Boca. En adición, César expresó: "Almirón espera una semana larga de trabajo para... no digo una limpieza, pero empezar a armar su equipo, lo que será después de Rosario Central y antes de Racing", confirmando así que el entrenador en su primer diagnóstico en el Xeneize ve que es necesario hacer muchos cambios cuando haya suficiente tiempo para hacerlos.