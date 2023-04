En medio de este complejo presente que atraviesa Boca, el club de la Ribera tendrá un partido clave ante Deportivo Pereira por la fecha 2 de la Copa Libertadores en condición de local y allí se le podrá dar la chance de revertir el adverso contexto que se le está dando al Xeneize en los últimos encuentros. Para este encuentro que se dará este martes a las 21 horas y que se verá a través de Star +, el entrenador Jorge Almirón ya tiene todo definido.

Como primera medida, el DT de Boca confirmó que habrá variantes respecto al XI inicial que terminó cayendo frente ante Estudiantes el pasado sábado pero no moverá a quien fue uno de los mejores en cancha y que los hinchas xeneizes llevaban tiempo pidiéndolo como titular, ya que Valentín Barco volvió a integrar la lista de inicialistas para este martes, por lo que allí se verá el debut internacional del "Colo".

Además, por las sanciones de Facundo Roncaglia y Bruno Valdez, además de su lesión junto con la de Juan Ramírez y Luca Langoni, Almirón confirmó que en la defensa regresará Luis Advíncula en lugar de Marcelo Weigandt y la zaga será integrada por Nicolás Figal y Nicolás Valentini, además del ya nombrado Barco. El mediocampo plasmado no tendría grandes sorpresas al contar con Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero.

En la delantera es donde se guarda la única duda, ya que Miguel Merentiel y Darío Benedetto dirán presente y a ellos en la práctica se les sumó Norberto Briasco ante la ausencia de Sebastián Villa por su anuncio ante la Justicia por el juicio oral por la denuncia por violencia de género de su ex pareja efectuada en 2020. Pese a esta grave cuestión que lo involucra judicialmente, no se descarta en un 100% que el colombiano pueda estar este martes ante Deportivo Pereira por más que no haya realizado entrenamientos con el posible XI.

De esta manera, el equipo que se perfila para ser el titular frente al club cafetero es: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Norberto Briasco. ¿Será este finalmente el XI inicial plasmado por Almirón para su debut copero en Boca?