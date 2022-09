A cinco días para el Superclásico, en Boca cada vez quedan menos dudas y por ende, más certezas respecto al armado del equipo. Hugo Ibarra ya esboza un posible once con varios futbolistas que, sin importar el esquema final que se utilice, serán titulares. Pero esto no fue lo único que sucedió en la Ribera, ya que se dio una jornada convulsionada en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Gayoso habló con el Consejo del Fútbol sobre el presente de Sergio Romero

¿Cómo está Sergio Romero? ¿Ya se encuentra en condiciones de pelearle a Agustín Rossi el puesto? En Boca todos se preguntan qué pasará con el rol de arquero: desde que llegó "Chiquito", la figura de Agustín se agigantó y, si bien sigue bajo los tres palos, todos especulan con el inminente debut de Romero en el arco azul y oro.

El periodista Martín Arévalo reveló algunos detalles de la situación en Radio La Red. "El impedimento principal para que Boca se vuelva a sentar con Rossi es Romero. Porque Romero vino a atajar. Es arquero top y Boca fue a buscar un reemplazante de Rossi", dijo. Y agregó: "Con Romero en el plantel, es difícil decirle que quieren renovarle a Rossi".

Además, el cronista contó: "Riquelme hizo esto muy bien. No le prometió nunca a Romero que iba a atajar pero en la charla se sobreentendió que Rossi tarde o temprano se iba". Ante estos comentarios, Daniel Fava quiso aportar algo más de información sobre "Chiquito" y su estado de forma.

"Yo tengo entendido... Y le pongo nombre y apellido... El entrenador de arqueros de Boca, Fernando Gayoso, le dijo al Consejo de Fútbol que va a estar para atajar a fines de septiembre. Esto lo digo yo. Esta es la información que yo tengo", sostuvo Fava. "¿Vieron que se habló de que iba a jugar contra Atlético Tucumán? Bueno, él les dijo: 'De la rodilla ya estamos OK pero falta toda la otra parte'", añadió. ¿El debut de Romero, entonces, será en Copa Argentina?

Los 6 jugadores de Boca que estarán sí o sí en el equipo ante River

Este domingo a las 17 se juega el Superclásico del fútbol argentino y no solo el honor está en juego. Los dos equipos tienen la misma cantidad de puntos en la Liga Profesional 2022 y el que gane será un firme candidato al título, lo que le da un factor extra al duelo.

Hugo Ibarra prepara al Xeneize de cara a un compromiso importante para el presente del equipo y también para su ciclo como entrenador. Y ahora revelaron que el armado de la formación tiene algunas cuestiones ya definidas: seis jugadores ya saben que serán titulares.

El periodista Marcos Bonocore explicó que la base del equipo ya está confirmada: "En la competencia interna por el Superclásco, sólo seis jugadores tienen el puesto asegurado si llegan en óptimas condiciones físicas. El resto puede variar". ¿De quiénes se trata? Agustín Rossi, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Frank Fabra, Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández.

"La semana nos despejará las dudas, hoy no se descarta ni una línea de 5 ni un doble 9 con Benedetto y Vázquez", contó también el cronista. Con el correr de los entrenamientos, Ibarra tomará decisiones. Pero ya se sabe que el abanico de alternativas que tiene el DT es amplio.

La presentación de Campuzano en Turquía

Luego de una curiosa despedida a través de sus redes sociales, el volante colombiano armó la valija y se tomó el avión para vivir su primera experiencia en el fútbol europeo defendiendo los colores del Giresunspor, club que ya le dio la bienvenida en sus canales oficiales durante las primeras horas de este martes.

La presentación de Campuzano en Turquía fue a puro show: un video de un minuto donde ya posa con la camiseta del club turco, sonríe en la sesión de fotos del club y hasta se anima a tirar "firuletes" dentro del campo de juego. Un refuerzo importante para el Giresunspor sobre el cierre del mercado de pases.

Guardiola habló sobre La Bombonera

Tras la goleada del Manchester City por 4 a 0 ante Sevilla, con el debut absoluto de Julián Álvarez en un partido de Champions League, Pep Guardiola fue consultado por el evento que se llevará a cabo en tan solo cinco días en Brandsen 805 y no ocultó su emoción por un partido de semejante trascendencia nacional e internacional.

Si bien es conocida la historia de que el catalán visitó el Monumental hace algunos años para vivir el Superclásico, el DT le tiró flores a la casa del Xeneize y expresó su deseo. "Yo he estado en Buenos Aires hace años y estuve en un River-Boca... espero poder estar algún día en un Boca-River en La Bombonera. Nunca he estado y me gustaría mucho. Tarde o temprano podremos ir", expresó el laureado entrenador. Para finalizar, a Guardiola le preguntaron en ESPN si iba a ver el encuentro y respondió: "Veremos. No sé a qué hora es o si tenemos partido, pero si el horario es bueno, sí. Todos los grandes clásicos del mundo son buenos para verlos".

Langoni es duda en Boca para el Superclásico y confirmó como está fisicamente

Luca Langoni se encuentra dando sus primeros pasos como profesional ni más ni menos que en Boca. El juvenil de 19 años oriundo de Laferrere tiene apenas 8 partidos jugados (ninguno de ellos de manera completa) y allí ya convirtió tres goles, todos ellos en sus últimas dos presentaciones.

Es que con la lesión de Exequiel Zeballos, el "Alfil" como fue bautizado, logró ganar consideración para ser una alternativa en el ataque xeneize y por la misma situación que le sucedió al "Changuito" pero en este caso a Sebastián Villa, Langoni directamente se metió entre los titulares en el último partido ante Colón, en donde en un ajustado empate 1 a 1, instantes antes de salir del campo de juego convirtió el gol que terminó siendo el de la victoria.

Esto también lo hizo la fecha anterior ingresando desde el banco, convirtiendo un doblete para dar vuelta el complicado encuentro ante el puntero del campeonato, Atlético Tucumán. De esta manera, Luca Langoni llega al Superclásico como el jugador de Boca con mejor forma, pero su presencia no está confirmada para el partido ante River debido a que ante Colón salió con una molestia muscular. Sin embargo, esta tarde despejó todo tipo de dudas sobre su estado físico.

Luego de arribar al Boca Predio en remis, el juvenil fue contundente para hablar de su condición: "Estoy bien", sentenció, dejando en claro que se encuentra óptimo de salud como para estar presente frente a River este domingo a las 17 horas en La Bombonera. Además, confesó sus ganas de estar en el Superclásico: "No me lo quiero perder por nada en el mundo”.

Por último, antes de marcharse puertas adentro del predio para comenzar el entrenamiento, Langoni se manifestó sobre su presente: “Por suerte estoy ayudando al equipo. Aprovecho el día a día, trato de mejorar y disfruto. Es algo muy lindo lo que estoy viviendo. La gente del barrio me felicita, los vecinos se acercan y estoy muy agradecido”, cerró. Estando bien fisicamente, ¿será titular en el Superclásico?

Vigliano, el encargado del VAR para el Superclásico

Una vez que se conoce el día y horario para que se lleve a cabo el partido más importante del país, como es el caso del Boca - River, los hinchas de ambos quieren saber quiénes serán las autoridades que impartirán justicia en el mismo.

Pasaron los días y desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que el arbitraje iba a estar bajo la justicia de Darío Herrera, que tendrá su quinta oportunidad de dirigir al Superclásico. Y si bien dirigió el último cruce entre el Xeneize y el Millonario, que se disputó en el Monumental, el historial favorece a los de La Ribera: 2 triunfos y 2 igualdades.

A tan solo cinco días para que se dispute la edición 213 del partido que paraliza a un país, las autoridades de la Liga Profesional, en conjunto con la AFA, definieron que será Mauro Vigliano quien se encargue de las decisiones del VAR. Y el colegiado estará acompañado por Diego Abal, que será el Asistente del VAR.

Además, se determinó que los jueces de línea serán Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, mientras que el cuarto árbitro será Yael Falcón Pérez y, como si fuese poco, también estará Mariana De Almeida, que ocupará el rol de quinta árbitra.

¿Último Boca-River de Fabra?

En lo que puede ser el último Superclásico de varios futbolistas del Xeneize, quien ya tendría definido que sea su despedida de esta serie de encuentros es Frank Fabra. Hace tiempo que el lateral colombiano está buscando emigrar de la institución, y tanto el Consejo de Fútbol como Juan Román Riquelme están aguardando por una oferta formal.

Luego de que en el último mercado de pases no se produjera su salida, equipos de Turquía, México y Estados Unidos continúan pensando en sumar a uno de los capitanes que tiene Boca, y uno de los grandes referentes del plantel. Y en el caso de marcharse, significará un gran dolor para todo el pueblo boquense.

A lo largo del tiempo que lleva dentro del club (6 años), Fabra se volvió muy importante. Al punto que lo manifestó el propio Riquelme: "Es el jugador con más años en nuestra institución. Está convencido de lo importante que es para nuestro equipo, no solo dentro, sino fuera de la cancha. Entendió lo que es jugar en Boca", sostuvo el vicepresidente en TyC Sports, hace unos meses. ¿Será el último partido ante River para el ex Deportivo Cali?