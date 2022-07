Boca dejó una muy floja actuación en el estadio Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors donde el club de la Ribera perdió por 2 a 0 dejando una imagen negativa y quedó demostrado que el momento actual del equipo acompaña los últimos días cargados de tensión, cambios y novedades contundentes del día a día. Al margen de esta dura derrota, en Brandsen 805 sucedieron más cuestiones relacionadas al mercado de pases.

La derrota con el Bicho

El mal momento de Boca a nivel futbolístico se incrementó aún más este martes cuando, sin tener siquiera breves minutos de lucidez, cayó de manera durísima ante Argentinos Juniors en La Paternal por 2 a 0 con los goles de Gabriel Carabajal y Gastón Verón.

El primero de ellos fue un golazo de afuera del área, donde luego de gambetear tres jugadores, el volante ofensivo del Bicho sacó un zapatazo que se metió en el ángulo de Agustín Rossi. El segundo, que puso cifras definitivas al encuentro, fue producto de una pelota parada. Al margen del resultado, la actuación de Boca fue muy pobre, mostrándose inconexo entre la defensa, el mediocampo y la delantera dejando en claro que el cambio de esquema planteado por Hugo Ibarra no funcionó.

Es que para este cotejo, el entrenador que reemplazó a Sebastián Battaglia en el banco xeneize optó por un 4-4-2 con Jorman Campuzano y Pol Fernández en la cintura del equipo, pero sin claridades en esa zona del campo, así como tampoco en la defensa y en el ataque integrado por Sebastián Villa, Luis Vázquez, Nicolás Orsini y Exequiel Zeballos, siendo el "Changuito" el único que destacó con sus individualidades.

Novedades sobre la salida de Almendra

El volante que se termina de recuperar de una lesión de tobillo comunicó que no renovará su contrato y que si el club pretende que no se vaya libre deberá venderlo en este mercado. Lo sucedido llama la atención puertas adentro, ya que se esperaba el regreso del mediocampista a Primera División para ser dirigido por Hugo Ibarra. Sin embargo, el jugador tomó la decisión y unas horas más tarde rompió el silencio para dar sus motivos.

En diálogo con diario Olé, el jugador sostuvo que "es una decisión personal no renovar el contrato". Por otra parte, soltó una cruda y sincera frase: "Es una decisión personal, no la pase bien estos seis meses".

¿Cómo cayó la noticia en Boca? "Cuentan en el club que Riquelme está con mucha bronca por la postura del volante. Porque entiende que el Consejo, especialmente, lo acompañó en un momento duro de su carrera, cuando en octubre del 2020 se plantó, dejó de ir a entrenarse en Boca y estuvo casi dos meses desaparecido", según lo que también difundió el medio, donde añadieron: "Ahí, argumentan que lo contuvieron y lo motivaron para que recuperar las ganas de ponerse otra vez la camiseta del club. 'Es un desagradecido, con nosotros y con el club', fue la primera reacción en el predio de Ezeiza". Durísimo.

Mientras tanto, el primer interesado desde el exterior apareció siendo este el Flamengo. ¿Dónde jugará post Boca?

Salió a la luz una inédita entrevista a Benedetto post Talleres

Apareció el video de una entrevista que se dio minutos después del final del partido y en la que Benedetto habla de su último penal errado. "Bueno, erré otro penal", dijo ante una pregunta sobre el encuentro. Y agregó: "En lo personal estoy muy caliente por eso pero lo importante es que ganó el equipo, lo necesitábamos para agarrar confianza. Nos vino muy bien el resultado, nos pusimos cuartos en la tabla del torneo, todavía faltan muchas fechas y estamos más unidos que nunca".

Consultado por el apoyo de los hinchas, el "Pipa" mencionó: "Sí, es más lo que se dice en lo externo que lo que va a pasar adentro, siempre estoy muy agradecido con el hincha de Boca, con el apoyo que me da día a día". Y aseguró: "Prometo trabajar duro para mejorar, sé lo que significa tener puesta esta camiseta y para mí es un orgullo, así que ojalá que me pueda reivindicar rápidamente".

Lo de Adonis Frías se enfrió

Dentro de los nombres que suenan en el radar de Juan Román Riquelme, uno de los que más ilusión despierta es Adonis Frías. El central de Defensa y Justicia parece el hombre ideal para ocupar el lugar que dejará Carlos Izquierdoz, pero parece que deberá esperar.

Según reveló el periodista Marcos Bonocore en TNT Sports, "con la llegada de Roncaglia, lo de Frías se enfrió un poco para que llegue ahora, aunque no se descarta para que lo haga a fin de año".

Los millones que le quedarán a Boca por la inminente venta de Luis Vázquez

Teniendo en cuenta la última oferta de 12 millones del Brujas y sacando el 30% correspondiente a Patronato más los montos del mecanismo de solidaridad por derechos formativos, al Xeneize le quedaría un monto estimado de 8 millones en la transacción.

Pero, a su vez, Boca también se quedaría con un 15% del pase para futuras ventas del jugador, por lo que pasaría a ser "socio" del club belga pensando en el futuro de Vázquez, mientras que en paralelo Patronato ya no tendría parte del pase del delantero, pero le ingrearían alrededor de 4 millones de dólares en el traspaso. El 38 tendría los días contados en la Ribera, pero dejaría un jugoso monto de millones con su salida.

Maroni podría volver de San Lorenzo antes de lo previsto

El enganche cordobés de 23 años es patrimonio de Boca y se encuentra a préstamo en San Lorenzo. Sin embargo, la cesión que lo ata con el Ciclón por el próximo año y medio podría llegar a su fin debido a que el futbolista estaría analizando rescindir el vínculo por lo que desde medios partidarios del club azulgrana informaron.

Esto se debería a que siente que no tiene buena relación con el cuerpo técnico de Rubén Darío Insúa y que por eso, no sería tenido en cuenta en el conjunto de Boedo. De hecho, hace solo días el entrenador de San Lorenzo le comunicó que "él no lo había pedido" como refuerzo y que por eso no iba a tener minutos.

De esta forma, si Maroni decide rescindir con el Ciclón, deberá regresar a Boca y ponerse bajo las órdenes de Hugo Ibarra, siendo así un inesperado refuerzo para el club de la Ribera debido a que no esperaban contar con él hasta fines de 2023.