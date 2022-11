La época dorada de Boca tuvo una gran camada de jugadores que, luego de retirarse de la actividad profesional, decidió apostar por la carrera de director técnico. Algunos tuvieron más éxito que otros pero todos se mantuvieron en ese rol, pasando por distintos equipos.

La sorpresa se dio esta semana porque uno de los grandes referentes de esa época del Xeneize anunció que ya no seguirá siendo entrenador, pase lo que pase. Incluso hasta comentó que ni siquiera aceptaría dirigir a Boca si le llega esa propuesta. Su postura es tajante.

Se trata de Rolando Schiavi, quien confirmó en "Equipo F" (ESPN) que ya no piensa en volver a ser director técnico de algún equipo. "No, no dirijo más... Sí, me retiré. Dirijo en mi casa nada más, si puedo jaja, si me dejan", manifestó el "Flaco".

¿A qué se debe? "Es una decisión de vida. En su momento lo disfruté. Después, con el tema de la pandemia, me tocaron distintas situaciones que me llevaron a tomar esta decisión de vida, familiar", explicó Schiavi. Y agregó: "Me han llamado hace poco, un año atrás también, pero no... Si me llaman de Boca tampoco agarraría". La etapa de Schiavi como DT solo se dio en el plantel de Reserva de Boca desde 2015 hasta 2019.