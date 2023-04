Si la directiva de Boca cumple con lo anunciado, el del próximo jueves en Venezuela ante Monagas, en el estreno en una nueva edición de Copa Libertadores, será el último partido de Mariano Herrón como entrenador interino y tres días más tarde, cuando reciba a Colón en La Bombonera, ya debería dirigir el director técnico con el que se está negociando con máximo hermetismo.

Según las informaciones de quienes cubren el día a día del Xeneize, solo Juan Román Riquelme y otras dos personas de su más absoluta confianza manejan ese nombre. Ante el desconocimiento generalizado sobre el que será el nuevo DT, Rolando Schiavi, exjugador que dejó una gran imagen en la institución, se permitió opinar sobre una serie de requisitos con las que el elegido debería cumplir en un año que cuenta con el condicionante extra de ser electoral para el club.

"Se tiene que buscar un técnico consagrado, aunque no sea del pulmón de Boca. Como pasó con el Tata cuando lo fueron a buscar y seguramente sucedió algo para que no acepte. Tiene que venir alguien con mucha personalidad para poder tomar las decisiones por él mismo", comenzó diciendo en ESPN.

"Tiene que ser un técnico capaz de decir yo vengo a Boca con mis pretenciones y a hacer lo que yo quiero. Que lo dejen trabajar tranquilo. A mí el Tata me gustaba muchísimo. Sampaoli me gusta. Y me gusta muchísimo Milito", dijo para sorpresa de muchos de sus compañeros en el panel de SportCenter.

Por último, Schiavi nombró a otros entrenadores que sí tienen gran identificación con el Xeneize de sus tiepos de futbolistas y a los que cree capacitados para hacerse cargo: "Gago también me gusta. Palermo también está capacitado para dirigir Boca. Aunque ya estamos hablando de gente que tuvo un pasado en el club".