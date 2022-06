Desde Europa, Santiago Ascacibar comienza a pensar en su futuro y no le cierra las puertas a Boca. "Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire", dijo.

Ascacibar y la chance de llegar a Boca que ilusiona a su familia: "Me vuelve loco"

A pesar del delicado momento económico que atraviesa el país, los grandes del fútbol argentino siguen siendo tentadores para los futbolistas que están en Europa. Por eso, en medio del mercado de pases, a Santiago Ascacibar no le tembló la voz a la hora de hablar de un posible traspaso a Boca. "Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire. No sé dónde, pero de cambiar seguro", aseguró.

En una entrevista con TyC Sports, el volante de 25 años que la rompió en Estudiantes de La Plata y desde entonces juega en la Bundesliga, comentó las razones por las que le tienta llegar a Boca en este mercado, habló de su posición en la cancha y sus dos años de contrato por cumplir en Alemania.

Ascacibar y la chance de llegar a Boca que ilusiona a su familia: "Me vuelve loco"

"Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa. Estoy a la expectativa”, dijo imaginando un posible retorno a la Argentina. Pero confesó que Boca tiene un peso especial en su familia.

“Mi hermano me vuelve loco. El más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo’", comenzó el Rusito. Y continuó:"Me hace el trabajo fino. Por él ya estoy siempre ahí jugando, soy el cinco titular, soy el Chicho Serna".

Para cerrar, y entre risas, contó intimidades de su casa: "La visibilidad que te da Boca no te lo dan muchos equipos de Alemania ni de Europa. Es como me dice mi hermano: ‘No ve nadie la Bundesliga, venite acá’. Siempre me lo dice, ja”.

+Así juega el Ruso Ascacibar