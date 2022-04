Boca Juniors confirmó su irregular presente y terminó igualando 1 a 1 ante Godoy Cruz en La Bombonera. Darío Benedetto había puesto en ventaja al local pero, al cierre de la primera etapa, el uruguayo Salomón Rodríguez lo empató de manera definitiva para el conjunto mendocino. Con este resultado, El Xeneize sigue sin poder ganar en su estadio en lo que va de la Copa de la Liga Profesional.

A pesar de la inclusión del doble nueve -con Pipa y Luis Vázquez desde el arranque-, el equipo de Battaglia no demostró una mejoría y volvió a sufrir en su casa. Las erráticas definiciones de los jugadores del Tomba y las positivas intervenciones de Javier García -con 7 atajadas- impidieron una victoria de los dirigidos por Favio Orsi, quiénes hicieron méritos para lograr al menos un tanto más en el marcador.

Dejó de ser una fortaleza. Con el resultado de esta noche, Boca alcanzó su cuarto partido sin victorias en La Bombonera en el torneo y estiró su debilidad en un terreno que históricamente fue hostil y complicado para sus adversarios. Justamente, la única victoria que consiguió en condición de local fue en el Estadio Amalfitani, cuando venció 2 a 1 a Rosario Central por la fecha 3 con goles de Izquierdoz y Fabra.

Boca Juniors jugando en La Bombonera por la Copa de la Liga:



- 1-1 vs. Colón.

- 0-1 vs. Huracán.

- 2-2 vs. Arsenal.

- 1-1 vs. Lanús.

- 1-1 vs. Godoy Cruz.

Otra estadística alarmante para El Xeneize es su dificultad para mantener la diferencia conseguida. Si analizamos lo hecho en 2022, solo pudo consrevar la ventaja en 6 de los 11 partidos que lo logró. En otras palabras, en 5 oportunidades le terminaron quitando la victoria: Colón, Independiente, Arsenal, Lanús y Godoy Cruz. Preocupante.

Con el empate de esta jornada, Boca alcanzó los 18 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la Zona 2. Los próximos partidos serán ante Central Córdoba en Santiago del Estero y frente a Corinthians, también como visitante, por la Copa Libertadores.