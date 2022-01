Después de mucho tiempo, en Boca están llevando a cabo un gran mercado de pases, donde Juan Román Riquelme incorporó muchos futbolistas de jerarquía y está a punto de concretar nuevos arribos, como son los casos de Ángel Romero y Pol Fernández. Sin embargo, se abrió una puerta muy importante para que una estrella pueda retornar al club de La Ribera.

A pesar de que, por el momento, no hubo ninguna comunicación oficial, los fanáticos no pierden la ilusión de que la 10 de Boca vuelva a tener dueño y se expresaron en las redes sociales, donde se conoció el extraño presente de un surgido de la cantera del Xeneize, quien podría rescindir su vínculo en el exterior.

Éver Banega tiene una gran chance de poder volver al club que lo vio nacer, ya que podría darse la renuncia del presidente de Al-Shabab, quien fue suspendido por dos meses debido a comentarios racistas. Y como el ex mediocampista de la Selección Argentina tiene una gran relación con Khaled Al-Baltan, según medios periodísticos de Arabia Saudita sostuvieron que, si el mandamás se marcha, el rosarino tomaría el mismo camino.

Como si fuera poco, desde la cuenta oficial de Twitter de Group Al-Shabab informaron que el ex Newell's Old Boys y Sevilla se contactó con el Khaled Al-Baltan y le notificó que no regresará desde España, donde se encuentra de vacaciones, si es que él no continúa al frente del club. Por eso mismo, a través de la red social del pajarito publicó una foto, dentro de un campo de juego, estrechándole la mano al jeque.

Mediante los hashtags #BanegaVeníABoca y #BanegaVolvé, los hinchas de Boca se expresaron en las redes sociales pidiendo por su retorno, además de que solicitaron que le dieran la 10 del elenco azul y oro. Y en las últimas horas, la ilusión creció por los alrededores de Brandsen 805, ya que el ministro de deportes saudí habría pedido la renuncia del presidente del club. ¿Será el momento en que Banega retorne al Xeneize?