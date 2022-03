Ni bien se consumó el triunfo de Boca sobre River en el Monumental, todos esperaron la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. El director técnico del "Millonario" analizó la derrota de su equipo y los hinchas de ambos clubes estaban atentos a sus declaraciones.

En primer lugar, el Muñeco le respondió con todo a un periodista que mencionó el error de Leandro González Pirez. "A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad... Te pido serenidad, hay que tener serenidad... No me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta. Suelo ser muy autocrítico conmigo y mi equipo", sostuvo.

En cuanto al partido, Gallardo fue claro: "Estábamos bien antes y durante. El error nos costó perder esa capacidad de juego que teníamos. No hay mucho para decir. Hay que mantener la calma, perder un partido, un clásico que es importante pero no por eso perdemos la identidad. No está todo mal, de ninguna manera pienso eso".

Sin embargo, el DT jamás imaginó que iba a recibir una gastada involuntaria. Algunos hinchas lo notaron viendo la conferencia: mientras el Muñeco analizaba el partido, apareció una publicidad que decía "Rossi. Cuidándote siempre". El Centro de Diagnóstico Rossi es auspiciante y, por supuesto, todos lo vincularon con el arquero de Boca.