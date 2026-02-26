Con su doblete, Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

Adam Bareiro aprendió rápido cómo moverse en el ‘Mundo Boca’. Declaró fantástico, un fenómeno, metiéndose a los hinchas Xeneizes en el bolsillo.

Sabe que viene de River, donde no hizo ningún gol, pero en Boca ya metió dos en solamente 70 minutos, ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Le dedicó un gol a Juan Román Riquelme, quedó bien con el presidente, se ganó a Claudio Úbeda, se ganó también a los compañeros.

Y lo más importante, por supuesto: los goles. Con su doblete en el debut, se ganó el puesto de número 9 de Boca. Lisa y llanamente.

El sábado, contra Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura, va a jugar de titular con Edinson Cavani. Bareiro y Cavani juntos.

En ese contexto, mi ranking hoy es: Adam Bareiro, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y, último, Milton Giménez.

Por fin a Boca le sale una bien. Riquelme, de la mano de los goles del paraguayo Bareiro, volvió a sonreír y el Xeneize encontró un 9 que tiene ganas de triunfar, de ser campeón.

Y, como dijo en la nota, Bareiro va a dar la vida por los colores. Eso es muy importante. Se compró a la gente con dos goles en Copa Argentina, ante un equipo del Federal. Muy vivo.

