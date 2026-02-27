Adam Bareiro reveló con qué club negoció antes de llegar a Boca y qué le pidió Alfaro para llevarlo al Mundial

Tras una presentación soñada con la camiseta de Boca, marcando el doblete para el triunfo 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy que selló la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, Adam Bareiro tendrá ahora la oportunidad de hacer su estreno en el Torneo Apertura enfrentando este sábado a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.

El goleador paraguayo con breve pasado en River llegó procedente de Fortaleza de Brasil y reveló que las negociaciones con El Xeneize pudieron darse porque previamente se le frustró una salida rumbo a otro destino que él mismo había dado el visto bueno para que se concretara.

“Tuve muchas charlas con el presidente de Olimpia. Quisieron contar conmigo y obviamente las pretensiones de Fortaleza hicieron que se trabara esa negociación. Hubo varias charlas y también sé que el presidente tuvo varias charlas con la gente de Fortaleza en su momento”, le dijo Bareiro a la Radio ABC de su país.

Para el delantero de 29 años, haber llegado a Boca significa además del privilegio en sí una gran oportunidad de recuperar terreno perdido en la consideración de Gustavo Alfaro y poder ganarse así la posibilidad de representar a la Selección de Paraguay en el próximo Mundial.

“Competir en un Mundial para mi país es lo que más quiero, es algo que yo sueño y siempre dije que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar en ese lugar. Yo sé que la única forma de conseguir eso es haciendo bien las cosas en Boca, que es el club que confió en mí”, señaló.

Según reveló el propio Bareiro, ese objetivo le permitiría cumplir con lo que en diferentes situaciones le había manifestado el entrenador en relación a su situación: “Tuve varias charlas con Alfaro y siempre me dijo que tenía que estar en ritmo y con mis mejores números. Tengo que tener continuidad en Boca, hacer goles, sentirme importante y yo se que así voy a poder pelear ese lugar”, concluyó.

En Boca ya ganó terreno

El estreno con doblete, sumado a la lesión de Milton Giménez, la pobre actualidad de Miguel Merentiel y la molestia lumbar que sigue frenando a Edinson Cavani provocaron que Adam Bareiro se gane rápido la consideración de titular para Claudio Úbeda.

Otro detalle no menor es que el paraguayo ya empezó a ganarse el cariño de Juan Román Riquelme, ídolo y presidente al que comenzó a compararse con la dedicatoria de su doblete. “Fue una dedicatoria para él, porque es una persona que confió mucho en mi. Me venía elogiando bastante desde hace tiempo, sin la necesidad de hacerlo“, dijo refiriéndose a su Topo Gigio.

Y agregó: “Para la transferencia hizo mucho. Hablamos bastante y se hizo mucho esfuerzo de su parte y de la mia para que hoy esté vistiendo la camiseta de Boca“.

