Edinson Cavani y una decisión que preocupa en Boca: juega con dolor o se retira

El drama de Boca con las lesiones en el inicio de este 2026 no da respiro. En las últimas horas, Edinson Cavani volvió a sumarse a la enfermería xeneize debido a que sufrió una nueva molestia en la zona lumbar, diferente a las dolencias que lo tenían a maltraer en la espalda.

El estado físico del delantero uruguayo es tema de preocupación puertas adentro de Brandsen 805, ya que estuvo realizando tratamientos y entrenamientos especiales para tratar los dolores lumbares. Sin embargo, esta nueva dolencia, que a priori lo margina para el partido ante Gimnasia de Mendoza, en el que iba a ser titular, parece impactar de otra manera en el club y en el propio Cavani.

Resulta que el ex PSG y Manchester United, tras resentirse de esta lesión, comenzó a pensar en su futuro de forma diferente. Según pudo saber BOLAVIP, Edinson Cavani ya agotó las instancias para revertir la molestia en su espalda, y no hay maniobra posible para evitar que juegue con los dolores presentes.

Por ende, el charrúa está ante una difícil disyuntiva: o juega el resto del 2026 con las dolencias en la zona lumbar, o deja de jugar al fútbol. El plan de Cavani, hasta este entonces, era jugar en Boca hasta fin de año (y el fin de su vínculo con el club) y retirarse a sus casi 40 años. Sin embargo, por esta problemática física, su salida y retiro podría adelantarse.

En Boca, la postura es darle la pelota a Cavani, para que sea él quien tome la decisión sobre su futuro, con la lógica preocupación ante la posibilidad de perder a su subcapitán de manera anticipada. Serán días claves para saber con certeza lo que pueda suceder con el cierre de la carrera del killer uruguayo.

Los números de Cavani en 2026

Este año, Edinson Cavani solo jugó ante Platense y Racing, ambos encuentros en La Bombonera en condición de local, sin aportar goles. En contraparte, las primeras cuatro fechas no estuvo disponible debido a la lesión que padeció en la zona lumbar que lo marginó tanto tiempo de las canchas. Además, tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia, ni del reciente duelo de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Publicidad

Publicidad

ver también De titular a afuera del partido: Edinson Cavani no jugará en Boca ante Gimnasia de Mendoza

La enfermería de Boca

Además de Cavani, el Xeneize tiene una extensa lista de lesionados en la actualidad. Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios fueron operados recientemente de una pugalbia, una tendinitis y sinovitis respectivamente, y tendrán entre 3 a 8 meses de recuperación, según los casos.

A ellos se suma Alan Velasco, con un esguince de rodilla, Exequiel Zeballos y Juan Barinaga con desgarros en sus muslos, y Leandro Paredes, en la última etapa de un esguince de tobillo.

En síntesis

Edinson Cavani sufrió una nueva molestia lumbar que lo margina del partido ante Gimnasia.

sufrió una nueva que lo margina del partido ante Gimnasia. El delantero uruguayo analiza el retiro anticipado debido a dolores físicos persistentes durante 2026.

debido a dolores físicos persistentes durante 2026. El contrato actual de Cavani con Boca Juniors tiene vigencia hasta fin de año.

Publicidad