Última noticia: el goleador uruguayo conversó con Riquelme y le comentó por qué no llegará al Xeneize. Todos los detalles.

Golpazo inesperado: Cavani no jugará en Boca y ya se conocen los motivos

El viernes explotaron varias versiones periodísticas que ilusionaron a los hinchas de Boca: trascendió que Edinson Cavani habló con Juan Román Riquelme y le comunicó su deseo de sumarse al Xeneize. Hasta se habló de una oferta formal y hasta de la posibilidad de que el uruguayo llegue a Buenos Aires este domingo para cerrar la operación. Sin embargo, el pase se cayó.

Flavio Azzaro sorprendió a todos cuando contó lo que habló con Riquelme. "Yo veo que todos lo dan por cerrado a lo de Cavani... Hablé con Riquelme y me dijo que él piensa que el futbolista tiene casi todo arreglado con Villarreal, no lo da por hecho ni por cerrado. Que claramente la intención es contratarlo pero no lo pueden dar por cerrado", dijo.

"Eso es lo que me dijo hace un rato cuando hablé para poder chequear la información. Pero si Cavani quiere jugar en Boca lo más probable es que termine pasando. Yo no me animo a darlo por hecho, en base a lo que hablé hace cuatro o cinco horas con el vicepresidente de Boca", agregó el periodista. Y a esa versión se le sumó la confirmación de Fabrizio Romano.

El popular periodista italiano confirmó la caída del pase: "Luego de recibir contratos en las últimas 48 horas, Edinson Cavani le comunicó a Boca Juniors que quiere darle prioridad a los clubes europeos. No acepta por motivos familiares". "El sueño de Cavani y su familia es unirse a La Liga e intentar un nuevo capítulo en España", añadió Romano. Fin de la novela.