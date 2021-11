Juan Román Riquelme fue uno de los grandes protagonistas del día, junto a Carlos Tevez, luego de hablar mano a mano con Halcones y Palomas, programa de TNT Sports. El actual vicepresidente de Boca dejó varios títulos relacionados a la charla que le dio a los jugadores en el vestuario el último sábado, la recordada serie de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro y su gestión al mando del Consejo de Fútbol.

Dentro de una extensa charla futbolera, también hubo tiempo para hablar acerca de la gran proyección que tienen los juveniles en el club de La Ribera. La Reserva dirigida por Ibarra y Serna hoy se encuentra liderando el campeonato con un gran presente en la categoría y Hernán Castillo le preguntó acerca de los jugadores que más le gustan de la categoría. El Vice no dudó.

"Zeballos tiene cosas que se las veo a muy pocos, eso que hace de pasar el pie por encima de la pelota y engacha para la derecha, engancha para la zurda, patea con las dos piernas igual, patea tiros libres, penales... tiene muchísimas cosas y lo vamos a cuidar muchísimo. Hay que llevarlo de a poco", señaló Román con respecto al juvenil que la viene rompiendo en Reserva.

Para retratar la evolución del "Changuito", Riquelme se contó una anécdota inédita. "Hace 3 meses jugó en Reserva contra Argentinos y perdimos. Se caía, no lo pudo pasar en todo el partido al 3 y Battaglia lo sacó en el entretiempo. Entonces le dije 'no gambeteaste una vez al 3, ¿no? Estaba difícil' y me dijo 'no, no puedo'. Pasaron 3 meses, uno pone la Reserva y casi todos los partidos es figura, porque igualó el físico con los de la Reserva", relató el Vicepresidente de Boca.

En el cierre, Román analizó el presente de Zeballos con respecto a si puede jugar con el plantel de Battaglia o no. "Le falta un pasito más para igualar a la Primera. Cuando va a entrenar todavía no lo puede gambetear a Fabra tan fácil como lo hace en la Reserva. Cuando logre eso, ahí va a hacer disfrutar al hincha de Boca, no tengo dudas", expresó. Tremendo elogio de un ídolo a la gran promesa del Xeneize.