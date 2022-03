El próximo domingo, Boca visitará el Estadio Monumental para jugar el gran Superclásico del fútbol argentino por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. Antes de jugar contra River, Sebastián Battaglia brindó una conferencia de prensa y comenzó a palpitar lo que será un duelo electrizante en Núñez. Entre tantas referencias tácticas, el DT del Xeneize fue consultado por el arbitraje y no esquivó el tema.

El entrenador azul y oro se remontó a lo sucedido el pasado 3 de octubre, cuando el Millonario se impuso por 2 a 1 en el Antonio Vespucio Liberti. "Sabemos cómo son los clásicos. Es un campeonato contra ellos y nos toca otra vez como visitante. La última vez nos quedamos con uno menos rápidamente. Esperamos que el árbitro (Darío Herrera), que fue bien designado, tenga buen partido y se equivoque lo menos posible. Nos han perjudicado un poco", declaró ante los medios.

Además de hacer hincapié en el último Superclásico, Battaglia también se refirió al nivel del arbitraje durante la presente Copa de la Liga y dejó sus deseos para el post-partido. "No quiero que me favorezcan los árbitros, sino que no se equivoquen en contra de Boca. Fueron varios errores que nos han perjudicado y que el partido hubiese cambiado su rumbo. Esperamos que Herrera tenga buen partido y no hablar de los fallos", sentenció.

También hubo tiempo para hablar de lo que sucedió contra Estudiantes, en una jugada llena de polémica que terminó con un penal a favor del Pincha, y también una acción puntual en Avellaneda. "Obviamente que los fallos te enojan. Si no fuese por Agustín (Rossi), que atajó dos penales, nos hubiésemos ido abajo. Con Independiente podrían haberle echado un jugador, pero no lo hicieron. Nosotros queremos competir y que se equivoquen lo menos posible", repitió el DT para dar por cerrado el tema. Clarito.