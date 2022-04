Tras caer vs. Deportivo Cali, Sebastián Battaglia tomó una drástica decisión de cara al partido ante Vélez por la Copa de La Liga.

La Copa Libertadores es el gran objetivo de Boca para el 2022. Por eso, tras caer en el debut ante Deportivo Cali en Colombia, Sebastián Battaglia tomó una drástica decisión de cara al partido ante Vélez por la Copa de La Liga y los hinchas ya emiten sus opiniones en las redes. La Copa, prioridad total.

A los últimos técnicos del Xeneize no les alcanzó con gritar campeón del torneo local. La Libertadores es la gran obsesión del club y el ex jugador más ganador de la historia de la institución lo sabe más que nadie. Por lo tanto, guardará lo mejor para jugar ante Always Ready.

La decisión de Battaglia de cara al partido con Vélez por la Copa de La Liga

Este sábado, Boca enfrentará a Vélez en Liniers por la fecha 9 de la Copa de La Liga Profesional y el entrenador visitante ya tomó la decisión de presentar un equipo plagado de suplentes. Claro, Sebastián Villa y Marcos Rojo seguramente aparezcan en el 11, ya que están suspendidos en competencias Conmebol.

Según aseguró Augusto César en ESPN, el DT de Boca planea guardar a sus mejores futbolistas para el duelo copero del martes que viene vs. Always Ready en La Bombonera. Por eso, aseguró que jugará ante el Fortín con "un equipo más que alternativo".