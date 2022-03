La victoria de Boca sobre River, el último fin de semana en el Estadio Monumental, trajo buenas energías en La Ribera y Sebastián Battaglia ya comanda las primeras prácticas pensando en Arsenal, el próximo rival del Xeneize en la Copa de la Liga Profesional. Visto el buen rendimiento en los últimos dos encuentros, claves para el equipo en el campeonato, se espera que el DT mantenga la columna vertebral del equipo para recibir a los del Viaducto.

Con un clima distendido, la jornada de miércoles contó con la palabra de varias figuras del elenco azul y oro en diversos canales. Una de ellas fue la de Juan Ramírez, cuyos dichos trascendieron en redes sociales a raíz de una pregunta de Martín Costa en su entrevista en ESPN F12. El periodista trajo a cuento una vieja información y consultó: "Hace 15 días me habían contado que no estabas bien desde lo físico. ¿Es verdad que estás haciendo un esfuerzo muy grande para jugar todos los partidos?".

Sin vueltas, el exfutbolista de San Lorenzo contestó. "Sí. La verdad que sí. Desde que arrancó el campeonato estoy con un esguince de tobillo, pero no quise parar en ningún partido. Llegué con lo justo para jugar contra River, lo único que quería era jugarlo. En estas dos semanas de descanso voy a parar un poco", confesó el volante del Xeneize de forma sincera.

Mariano Closs, asombrado por los dichos de Ramírez, destacó el gesto del jugador por su perfil bajo. "Esas cosas se tienen que saber, hasta por tu bien. A veces te juega en contra. El público no lo sabe, los hinchas no lo saben", le dijo el conductor de ESPN F12 al zurdo para darle paso a su contestación. "Soy un jugador que no me gusta hablar mucho. A veces me lo guardo para mí. No me gusta ir divulgando cosas, sé lo que me está pasando. Con que sepa la gente del club está bien", volvió aclarar. Sacrificio puro.