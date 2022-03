Boca ya conoció a sus rivales en la Copa Libertadores y, apenas se supo con qué equipos competirá, no dieron un buen augurio en lo que será la fase de grupos.

En horas del mediodía, la CONMEBOL dio a conocer con qué rivales se topará Boca en la edición 2022 de la Copa Libertadores cuando deba afrontar la fase de grupos. Tanto dentro del Consejo de Fútbol, como así también en los hinchas, se generó muchísima ilusión a partir del contrincantes que les tocó, pero también se generó el debate.

Corinthians (Brasil), Deportivo Cali (Colombia) y Always Ready (Bolivia) son los conjuntos con los que se medirán los dirigidos por Sebastián Battaglia, donde se destacará el duelo ante los bolivianos, ya que será la primera vez que se midan entre sí.

Más allá de lo complejo que resulta ir a la altura de Bolivia, quien se refirió a la llave que tiene Boca fue Omar Asad, ex entrenador de Always Ready: "Tiene una cancha de césped sintético. Es un equipo que mucha gente lo acompaña y tiene por fortaleza de que los rivales siempre vienen medio asustados por la altura (NdR: 4160 metros sobre el nivel del mar), pero desde que yo llegué hasta que me fui siempre fuimos a buscar los partidos y nos fue bien, salimos campeones en el Apertura 2020", destacó el Turco.

Además de explicar que el conjunto que contiene un solo futbolista argentino, como es el caso de Marcos Riquelme, tiene una mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia, como así también hay integrantes de la Selección de Bolivia, explicó en TyC Sports que "si están las condiciones dadas para jugar ahí va a ser temible, va a ser duro para jugar ahí y el rival lo va a sufrir". ¿Advertencia para el Xeneize?