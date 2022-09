A mediados del 2021, Carlos Tevez anunció su salida de Boca luego de tantos años de éxitos. El capitán decidió dejar el club y también la actividad, dado que este año confirmó su retiro del fútbol profesional. Ahora, unas declaraciones de Jorge Amor Ameal sobre el ídolo llamaron la atención.

El presidente del Xeneize habló en Radio Nacional (AM 870) y aclaró varias cuestiones. La primera tuvo que ver con Carlos Izquierdoz: "Hay cosas que se instalan en los medios. Yo a Cali Izquierdoz le hice socias a las dos hijas. Después hay cosas que se hablan puertas adentro. No se puede exponer todo. Quisieron instalar que el Consejo se peleó con Izquierdoz y no es así".

Por otro lado, Ameal también se refirió a su relación con los dos entrenadores que tuvo la gestión hasta el momento, sacando a Ibarra. "A Miguel Ángel Russo lo quiero mucho. Es un gran técnico y mejor persona. Hace tiempo le di un gran abrazo. Con Battaglia lo mismo, lo que pasó ya está. Se equivocó y listo, es un hijo de la casa", mencionó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la frase del presidente para referirse a la salida de Tevez. "Carlitos fue un gran jugador, después le deseamos lo mejor como técnico de Rosario Central. Él tomó la decisión de retirarse. Hay jugadores inteligentes que prefieren irse antes que los eche la gente", manifestó. ¿Qué dirán los hinchas?