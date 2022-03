Un día en Boca es una eternidad. En 24 horas todo puede pasar en el Xeneize. Y este sábado 12 de marzo no fue excepción: a la espera del choque contra Estudiantes de La Plata, se confirmó que dos equipos de Europa vienen por Luis Vázquez y Cristian Medina. Además, Battaglia espera por la recuperación de Darío Benedetto y mucho más.

Siempre picante: Pergolini y una nueva publicación contra la dirigencia de Boca

Todo cambió para Mario Pergolini desde que renunció a su cargo como vicepresidente de Boca, a principios del 2021. El dirigente pasó de formar parte importante de la comisión directiva del club de la Ribera a transformarse en un crítico más de la gestión actual.

Hace tan solo un mes, el empresario de medios se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y fue duro. "Al principio teníamos una buena charla con Riquelme, después con el tiempo me di cuenta que la charla que teníamos no era tan sincera. Es difícil meterse en ese mundo de confianza que hay entre gente del fútbol y gente que no lo es. Es como los gobiernos, si no sos de la política acá no podés entrar. Me parece que es un poco así", señaló.

Battaglia se decidió: equipo y esquema confirmados en Boca para la visita a Estudiantes

Tras la derrota ante Huracán, Boca tuvo una semana con los pensamientos divididos. Por un lado, el Xeneize tiene el compromiso de este domingo a las 21:30 frente a Estudiantes por la sexta fecha de la Copa de la Liga. Por otro, queda poco más de una semana para el Superclásico ante River.

A pesar de que pensar en el máximo rival es inevitable, Sebastián Battaglia se abstrajo de la presión y preparó la visita a La Plata, en lo que será un partido clave para el equipo en el torneo. Después de varias pruebas durante la semana, el DT se decidió y ya tiene a los once titulares.

Los once serán: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

¿Indulto para ambos? Almendra y Barco volvieron a jugar en la Reserva de Boca

En las últimas semanas, Agustín Almendra y Valentín Barco fueron noticia en Boca pero sin jugar. Ambos quedaron afuera de los planes, tanto en Primera como en Reserva: sobre el volante se supo que fue castigado tras su pelea con Sebastián Battaglia, pero nunca se confirmó qué pasó con el lateral (hubo rumores de un intento de "bajarle el perfil").

Lo cierto es que ambos dejaron de entrenarse con el primer equipo y pasaron a formar parte de la rutina del plantel de Reserva que comandan Hugo Ibarra y Mauricio Serna. Pero ninguno de los dos sumó minutos en el encuentro del viernes frente a Estudiantes. Sin embargo, ahora todo cambió.

El periodista Augusto César reveló en su cuenta de Twitter que este sábado hubo novedades. "Los que no estuvieron ayer ante Estudiantes jugaron un amistoso ante Cañuelas. Fueron dos tiempos de 45 minutos. Ganaron los de Ibarra por 6-1. Agustin Almendra (no fue convocado ayer) y Valentin Barco (suplente ayer) fueron titulares. Ambos jugaron los 90 minutos", aseguró.

Tras los pasos de Riquelme: un club español vendría a ver a una de las joyitas del Boca de Battaglia

Las joyitas de Boca piden pista hace rato. Changuito Zeballos, Agustín Almendra (con sus problemas de conducta), Aaron Molinas, Luis Vázquez, Cristian Medina y tantos otros futbolistas que comenzaron a brillar en la Reserva de Sebastián Battaglia ahora son fundamentales en el primer equipo. Y no solo eso, sino que según aseguraron allegados al club, a uno de los chicos lo vendrán a ver desde España.

A pesar de que no lo acompañó el funcionamiento en los últimos partidos, el DT de Boca le da mucho lugar a los más jóvenes. Y según cuentan algunos periodistas que están en el día a día, Aaron Molinas y Cristian Medina tienen muchas chances de ser titulares ante Estudiantes LP. Para Medina, además, no será un partido más...

Tal como aseguran algunas agencias especialistas en traspasos, Cristian Medina, quien ya fue citado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, podría ser titular en el duelo ante el Pincha y vendrán reclutadores del Villareal de España a verlo. Riquelme mantiene una gran relación con el club y el volante de 19 años podría seguir sus pasos.

Navarro Montoya criticó a Benedetto: "Actitud fuera de lugar"

Tras las críticas de Oscar Ruggeri, ahora el que se mostró en contra de la actitud de Darío Benedetto fue Carlos Fernando Navarro Montoya. El histórico arquero de Boca aseguró que no le gustó cómo actuó el "Pipa" en la polémica por Agustín Almendra, hablando públicamente del accionar del juvenil.

"A mí me parece que hubo una actitud fuera de lugar de Darío", explicó el "Mono" en una charla por Radio Nacional. "Benedetto ocupa un rol que no le corresponde, no se tiene que olvidar que es un compañero de Almendra y él no necesita validar ni actuar como vigía del entrenador. Ese problema ya lo habían resuelto el entrenador y el Consejo de Fútbol", agregó.

"Seguramente Benedetto hizo el cuestionamiento puertas adentro, en el vestuario. Después me parece que el error en el que incurre es en hacerlo muy visible. Para mí no le corresponde ese rol, no tendría que haber salido a cuestionar a su compañero", fue la diferenciación que hizo el ídolo.

En Boca están atentos: uno de los más queridos por la hinchada ¿se va a Europa?

En el último mercado de pases, Juan Román Riquelme realizó una gran gestión y pudo incorporar a los jugadores de jerarquía que le reclamaban los hinchas. A base de mucho esfuerzo, el titular del Consejo de Fútbol sumó a Darío Benedetto, Guillermo Fernández, Nicolás Figal, Óscar Romero y Leandro Brey, y a su vez pudo mantener a los grandes baluartes de las inferiores, que estaban en la mira de varios equipos europeos.

Los más buscados fueron Exequiel Zeballos y Cristian Medina, que figuraban en los planes de PSV Eindhoven, histórico equipo de Países Bajos que entre los años 1994 y 1996 supo tener al mejor delantero de la historia: Ronaldo. Claramente, para los jugadores de Boca hubiese sido un enorme salto de calidad, sobre todo por el lado económico. Pero los directivos pudieron retenerlos. Y ahora buscarán hacer lo propio con otra joya.

Desde el otro lado del Atlántico llegó la información de que habrá emisarios de Ajax en el país y concurrirán a los próximos compromisos que deba afrontar el conjunto de La Ribera, ya que están interesados en Luis Vázquez.

A 8 días del Superclásico, en Boca lo esperan: "Respondió de buena manera"

Este domingo, Boca visitará a Estudiantes de La Plata por la sexta jornada de la Copa LPF y buscará revertir la pésima imagen que brindó frente a Huracán, el último fin de semana. Pero más allá de todo, la mente de los hinchas, del cuerpo técnico y los jugadores está focalizada en el Superclásico contra River.

La cita ya tiene día y horario: el próximo domingo 20 de marzo, a las 19 horas, el Xeneize intentará quedarse con los tres puntos cuando le toque visitar al Millonario. Y la preocupación del territorio azul y oro pasa por el estado físico de Darío Benedetto y Óscar Romero, ya que ambos quedaron relegados del choque ante el Pincha.

Cuando todos creían que el Pipa no llegaría al duelo más importante del fútbol argentino, el periodista de Mundo Boca Radio, Luis Fregossi, le llevó muchísima tranquilidad a los fanáticos de Boca: "Fue sometido a un trabajo físico más exigente y respondió de buena manera. Crece el optimismo para que Sebastián Battaglia pueda contar con el goleador en el Monumental frente a River", manifestó en sus redes sociales. Y en la emisión radial, dio más detalles.

Dirigió a Boca y criticó duramente a la defensa: "Centro que va al área es medio gol"

¿Boca está pasando por un mal momento defensivo? Un exdirector técnico que tuvo un recordado paso por el club elevó una fuerte crítica a la última línea del equipo. Se trata de Abel Alves, quien fue DT interino del Xeneize en 2010 y lanzó un duro comentario tras la derrota frente a Huracán.

"Boca tiene muchos problemas defensivos a la hora de la pelota parada. Centro que va al area es medio gol, hay que empezar a cambiar la forma de marcar", sostuvo el "Chueco" en una charla con "Mundo Boca Radio". "Por momentos el equipo no se encuentra en la cancha. Se vio mucho contra Huracán, un equipo perdido. Estamos acostumbrados a otro Boca", agregó.

Además, Alves se refirió a la polémica por la actitud de los juveniles del plantel. "Boca tiene una línea de conducta que no se puede pasar. De afuera es sorprendente las cosas que se dicen de los jóvenes. Habrá que ver cémo es en el dia a día pero uno no puede sacar su cabeza de Boca. Tenes que tener la cabeza al 100%", señaló.

Los 3 jugadores de Boca que entrenarán diferenciados para llegar al superclásico

Boca observa el superclásico como una gran oportunidad para levantar cabeza. Un buen partido vs. River podría dejar de lado las críticas y encaminar al Xeneize a su gran objetivo: levantar la Copa Libertadores. Por eso, nadie quiere perderse el duelo y tres jugadores harán entrenamientos diferenciados para llegar de la mejor manera.

Según cuentan allegados al plantel xeneize, tres futbolistas que Sebastián Battaglia proyecta como titulares y no están al 100% desde lo físico, continuarán este fin de semana con la puesta a punto mientras los convocados viajan para medirse con Estudiantes LP.

Tal como informó Debate Xeneize, "Darío Benedetto, Oscar Romero y Diego Gonzalez van a seguir durante todo el fin de semana con la puesta a punto de sus recuperaciones para llegar al 100% al Superclásico".