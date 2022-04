Ante los rumores de una posible salida del entrenador de Boca por el complicado contexto deportivo del Xeneize, los hinchas ya dieron a conocer cuál sería el candidato ideal para agarrar el mando del equipo. ¿Los escuchará Riquelme si Battaglia no continúa?

La situación deportiva de Boca no es la mejor desde hace varias semanas. En concreto, las victorias ante Estuadiantes y River fueron solo un oasis en lo que va de este semestre, ya que desde el comienzo de las competencias oficiales de este año, Sebastián Battaglia no le encuentra la vuelta a su equipo y el flojo funcionamiento dentro del campo de juego lo ponen al "León" en el foco de la cuestión.

Es que desde los últimos partidos del 2021 Boca no juega bien, pero allí los resultados sí acompañaban al entrenador y al equipo. Este año, esa situación de revirtió porque el Xeneize no marca la contundencia que debería asentar en cada partido con el plantel competitivo que está conformado, ya que en la Copa de la Liga marcha cuarto en la Zona B y, si el torneo fuese en formato de liga, por los puntos que tiene actualmente estaría octavo, muy lejos de la pelea por el título. En la Libertadores tampoco el andar es armónico, ya que perdió en el debut ante Deportivo Cali y obtuvo una discreta victoria ante Always Ready de local.

Todo esto, lógicamente, hizo que el entrenador esté siendo cuestionado por la dirigencia de Boca, el Consejo del Fútbol encabezado por Riquelme -pese a que no pretenden que deje el cargo ahora pero sí quieren que dirija de mejor manera- y hasta los hinchas ya se sumaron a la discusión sobre la continuidad del entrenador.

Claro está que si bien desde las oficinas de Boca no buscan un reemplazante para este momento, la danza de nombres de posibles DTs para el futuro a corto plazo en el Xeneize ya comenzó a circular y son varios los que ya aparecen en la lista. Desde utopías como Ricardo Gareca, a curiosos candidatos como Kily González, Walter Pico, Blas Giunta y Alexander Medina. Pero entre estos nombres, ninguno parece haber seducido a los hinchas de Boca tanto como el que ellos mismos candidatearon en las redes sociales.

En la tarde de este miércoles donde el Xeneize se está enfrentando a Godoy Cruz de local, en la previa del match los fanáticos del club de la Ribera se ocuparon de llenar Twitter del nombre de Gabriel Heinze, pidiéndolo a los gritos como el próximo entrenador de Boca. El Gringo tuvo dos gratas experiencias en el fútbol argentino dirigiendo a Argentinos Juniors y Vélez, mostrando un estilo de juego bien de autor, con mucha presión al rival y un ataque directo y posesional. Actualmente está sin club luego de su paso por el Atlanta United de la MLS. Por lo tanto, si llega a ocurrir la salida de Battaglia de Boca, los hinchas ya tienen a su candidato número uno. ¿Los escuchará Riquelme si sucede la salida del actual DT?