Este miércoles, ante Talleres, Boca jugará algo más que la final de la Copa Argentina. En disputa está el título en el certamen federal pero también la clasificación directa a la Copa Libertadores: por ahora, el Xeneize está sexto en la tabla anual y solo entra al repechaje del torneo continental.

El gran objetivo del club es estar en la fase de grupos de la Copa, pero por el momento no pudo alcanzarlo. ¿Qué pasaría si el conjunto azul y oro no lo logra y tiene que jugar la instancia previa de la Libertadores? Ya tiene varios posibles rivales para estudiar.

Los rivales más picantes serían los brasileños: por ahora, los que entran al repechaje son Fluminense y América Mineiro, donde juega Mauro Zárate. En Uruguay, Montevideo City Torque ya tiene asegurado su lugar y Nacional y Plaza Colonia disputan un espacio más.

En Colombia aún queda mucho por definir pero y todavía no hay un panorama claro. En Chile, ya están Everton y Audax Italiano. Los representantes de Ecuador serán Universidad Católica y Barcelona. Y de Venezuela, Lara y Monagas.

Por Paraguay, ya confirmados, estarán Guaraní y Olimpia. Y en Perú, Universidad César Vallejo y Universitario de Perú. Para cerrar, de Bolivia por ahora serían Bolívar y Always Ready. Algunos torneos no terminaron y por eso no es oficial la lista. Boca, mientras tanto, pelea por meterse directo en la fase de grupos.