Los hinchas de Boca esperan que el consejo de fútbol pida el regreso de "Equi" Fernández a mitad de año pero aún no hay confirmaciones. El volante central está a préstamo en Tigre desde principios de temporada y su nivel en Victoria despierta ilusión entre los fanáticos: ¿se sumará al plantel en junio?

"Sí, obvio que sería lindo volver a Boca. Yo estoy disfrutando acá pero sé que en mi contrato dice que puedo volver a mitad de año. Estoy tranquilo, disfrutando y preparándome para lo que me toque. Si me toca que sea en La Bombonera lo voy a hacer de la misma manera", manifestó el mediocampista este lunes.

"La verdad que no hablé con nadie. Estoy acá, muy feliz. Contento por la participación en el torneo que estamos haciendo. No hablé con nadie, uno piensa mucho en su futuro... Pero estoy tranquilo, disfrutando", sostuvo Fernández. Mientras tanto, Alexis Castro expresó el sentir de todo el plantel del Matador: "Equi Fernández es un jugador que me gusta, tiene mucho para dar y estaríamos felices si se quedara en Tigre".

"Si Equi se queda en Tigre o vuelve a Boca es algo que tendrá que decidir él con los clubes. Acá lo veo enfocado. Disfruta el día a día", sostuvo el volante en TNT Sports. "Es un jugador que me gusta, muy joven y con mucho para dar. Tiene una gran versatilidad. Recupera la pelota, la juega bien, rompe líneas, mete asistencias. Muy completo. Y tiene muchísimo para aprender", sentenció.