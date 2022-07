Tras concretar el arribo de Martín Payero y Facundo Roncaglia, Boca va por más en el mercado de pases. Se supo que Juan Román Riquelme aceleró por una incorporación en particular y desde el club del futbolista en cuestión, al parecer, ya le pusieron precio al pase: ¿se concretará la operación?

Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, habló de la situación de Adonis Frías. "Nosotros somos un club vendedor, estamos escuchando ofertas y la realidad es que tenemos algo pensado, un número. De Boca seguramente, si están interesados, se acercarán a hablar con nosotros. Si se concreta avanzaremos", dijo en TyC Sports.

"Adonis está acá, metido en el plantel. Hay algunas situaciones de afuera. El mercado abierto y compitiendo se hace bastante difícil para la institución poder jugar con eso. Somos un club que siempre a tratado de aprovechar las oportunidades, de vender cuando hay que vender, el caso de Adonis puede ser algo así", aclaró Lemme. El defensor, se sabe, es hincha de Boca y sueña con ponerse la camiseta azul y oro.

De todas maneras, el dirigente agregó: "No, Boca no se comunicó con nosotros. Por el momento fue una charla informal, pero no más que eso". Este lunes por la noche, Frías fue claro y dijo: "Todos saben que soy hincha de Boca. La verdad es que estoy con la cabeza acá en Defensa... si se da, bienvenido sea, sino, estoy contento acá". Y hasta Sebastián Beccacece se metió en el tema: "Por el bien de Defensa ojalá se quede, pero por el bien de él ojalá que se le de porque se que es su deseo ir a Boca". ¿Se dará lo de Adonis a Boca?