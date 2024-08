No hay dudas que Boca Juniors es uno de los clubes más grandes del planeta. Su historia, su estirpe ganadora, sus títulos… y también, su gente. Uno de los equipos más populares de Argentina, se jacta en ser La mitad + uno del país en cuanto a cantidad de fanáticos. Pero tal es la magnitud del equipo, que sus fieles exceden los límites de su territorio.

Ese vinculo permanente entre la gente y el equipo, el griterío ensordecedor cuando juega en la mítica La Bombonera genera un impacto que conmueve a los propios y sorprende a muchos otros que, inclusive, viniendo de muy lejos, terminan captados por la pasión xeneize. Por eso, en este caso te vamos a contar quienes son sus fanáticos más conocidos, los 30 famosos de todo el planeta que hinchas de Boca.

Ibai Llanos

El “Streamer” confesó su amor por Boca.

Con millones de seguidores, a este streamer y relator de videojuegos se lo puede ver en vivo disfrutando y compartiendo transmisiones de la plataforma twitch con futbolistas profesionales como es el caso del Kun Agüero o Thibaut Courtois (actual arquero del Real Madrid). Ante tanta exposición, al nacido en Bilbao le cuesta mencionar que sigue a un equipo de la Liga de España (el Real Madrid). Pero a la hora de cruzar el charco no tiene tapujos para alentar y cantar canciones del conjunto argentino.

“Me puse a buscar cánticos de fútbol y llegué a los de La 12 (hinchada de Boca), encontré el de ‘Boca mi buen amigo‘… Esa canción me acompañó en momentos donde jugaba y necesitaba ganar, entonces la ponía”, reconoció el español, para completar la historia narrando que “empecé a descubrir el mundo Boca, sus cánticos, me aprendí esta canción de memoria, me hice de Boca así”.

“El Polaco”

“El Polaco” en Brasil, por ver la final de la Copa Libertadores.

Más allá de tenerlo ligado casi exclusivamente al mundo de la cumbia o de la música, donde supo cosechar éxitos musicales como Deja de llorar, Con la misma canción y Sola otra vez, Ezequiel Cwirkaluk más conocido como El Polaco, es un gran fanático del fútbol. Criado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, el artista comenzó a ir a la cancha para alentar a Temperley.

Pero con el correr de los años y, a partir de esta necesidad de estar ligado al fútbol, comenzó a volverse más habitué de La Bombonera y, por eso, no es extraño que, a pesar de seguir teniendo su corazoncito con el equipo celeste de su barrio, también se anima a alentar a Boca y acompañarlo en partidos claves del torneo local y la Copa Libertadores.

Andrea Rincón

Andrea en una producción de fotos con hinchas famosos.

Llegó a la fama en la televisión argentina por ser participante de la quinta edición del Reality Show Gran Hermano. Desde el momento en que abandonó la casa más famosa, su carrera fue en ascenso total. Participó en obras de teatro y revistas, fue elegida chica del verano en dos oportunidades, estuvo en Cantando por un Sueño y ganó el premio como revelación cuando fue actriz en la novela La Leona.

A pesar de no ser un nombre recurrente dentro del mundo futbolero, hay indicios que muestran cuál es su gusto futbolero. El más firme de todos se dio, tras un nuevo título de Boca y, en una edición especial de fotos con hinchas famosos, aparece la mismísima Andrea Rincón, que no dudó en ponerse los colores del club de sus amores para festejar el éxito deportivo.

Alejandro Dolina

Un fanático del arte, del fútbol… y de Boca.

Es una de las palabras más buscadas cuando se requiere una reflexión sobre un tema en particular. En su juventud realizó estudios de Derecho, Historia y Letras. Pero Dolina no escapa a los sentimientos futbolísticos, hincha de Boca desde que nació, suele ir a ver al equipo. Para reafirmar este fanatismo, el conductor hizo vibrar La Bombonera con la emisión de su clásico programa radial nocturno La venganza será terrible, realizándolo en el estadio, ante socios y socias, y con la presencia de autoridades del club.

Además, el también escritor, poeta y ensayista guarda un gran fanatismo por Juan Román Riquelme, ídolo y presidente de Boca: “Representa una manera de ver el mundo similar a la mía, tiene mucha inteligencia y ve las cosas con claridad sin haber estudiado en la ‘Sorbona’”, expresó y sentenció “La figura de Riquelme se ha agigantado. Algunos pequeños enemigos de su época de futbolística han tenido que rendirse, no sólo es un gran jugador sino una personalidad capaz de influir en todo lo que lo rodea”.

Gary Medel

El “Pitbull”, durante su segundo paso por el club.

Estamos en presencia de uno de los casos de jugadores que son hinchas y tuvieron la oportunidad de vestir los colores de ese club. Es cierto, que en Chile está muy identificado con la Universidad Católica, pero Medel nunca dudó en mostrarse como un fanático más de Boca, sobre todo, después de su primer paso, allá por el año 2011 (con goles a River incluidos), que le permitió dar el gran salto a Europa.

Considerado uno de los mejores jugadores chilenos de todos los tiempos, el Pitbull nunca lo dudó cuando Juan Román Riquelme (antes compañero y después presidente) lo llamó para volver a vestir los colores del equipo. Y en 2024, antes del cierre formal de su brillante carrera, Gary se dio el gusto de sentir la pasión que transmite el Xeneize.

Noel Gallagher

El mayor de los Gallagher conociendo La Bombonera.

El guitarrista, cantante y compositor británico es una figura estelar. Con su hermano Liam, formó la ex banda Oasis con la cual lograron varios premios y el reconocimiento a nivel mundial. Como es de público conocimiento Noel es ultra fanático del Manchester City, sigue todos los partidos y sus canciones suelen sonar de fondo en el estadio. Y, además, tiene una debilidad por los jugadores argentinos, por eso sigue su fútbol.

El mayor de los Gallagher tiene varias camisetas del Xeneize, dentro de la decoración de su estudio aparece un banderín de Boca y, cuando estuvo de visita por Argentina, no perdió la oportunidad de ir a conocer La Bombonera y de saludar a varios de los jugadores de ese momento.

Juan Pablo Varsky

El primer periodista deportivo en confesar de que equipo es hincha.

Es uno de los periodistas más versátiles y formados del periodismo deportivo argentino. Capaz de comentar y analizar partidos de Fútbol, Básquet y Tenis con la misma intensidad y conocimiento, este periodista todoterreno es sin duda un referente de los medios de comunicación.

A diferencia de otros casos, donde es más complejo indagar sobre el verdadero sentimiento del protagonista, principalmente porque muchos periodistas deportivos sienten que se condicionan al mencionar el nombre del club por el que simpatizan, JPV admitió el club del cual es hincha y hasta se animó a contar alguna que otra anécdota. “No descarto volver a la tribuna. Es más, a veces… no es que voy a la popular”, admitió. Declaración más que convincente y anécdotas que lo pintan de cuerpo entero, como un verdadero hincha xeneize. Eso sí, siempre muy profesional.

Roberto Baggio

Baggio y la felicidad de ver un partido en la cancha.

Su figura remite directamente a Italia: jugó durante toda su carrera en los mejores clubes de la Serie A (Fiorentina, Juventus, Milan, Inter) y fue una de las grandes estrellas que pasaron por la selección azurra. Sin embargo, el exgoleador encontró su pasión en un club de Argentina: Boca Juniors. Lejos de ser un simple simpatizante, viajó varias veces a la Argentina para visitar La Bombonera y solía llevar a sus hijos a la escuela escuchando canciones de cancha de La 12.

¿Cómo nació su fanatismo por Boca? “Una noche estaba con amigos y transmitían las mejores jugadas cuando apareció la hinchada gritando. Dije ‘qué fácil ser hincha cuando vas ganando 3-0′. Y me dijeron ‘no, esos son los que van perdiendo’. A partir de ahí empecé a seguir a los hinchas de Boca, me impresionó la hinchada”.

Agustina Cherri

Una Agustina muy joven, con la camiseta de Boca en la TV.

La actriz argentina saltó a la fama se dio cuando interpretó a Milagros en la serie infanto juvenil Chiquititas emitida por Telefe entre los años 1995 y 2001, papel por el cual logró ganar el premio como mejor actriz infantil. También participó de exitosas novelas como Verano del 98 y Los ricos no piden permiso. La primera prueba de su fanatismo se vio en el programa Versus, esperando ansiosa por entrar al vestuario de Boca post partido.

Pero claro, por esos tiempos también había un motivo más que especial. En su adolescencia estuvo perdidamente enamorada de Guillermo Barros Schelotto, exfigura y DT de Boca. “Yo iba a la cancha solamente a ver a Guillermo, me gustaba lo que generaba dentro de la cancha. Era una nena fanática de él. Me gustaba alguien que era inalcanzable”, confesó la actriz en una entrevista.

“La Mona” Jiménez

“La Mona” como uno más, en medio de los hinchas de Boca.

Ídolo popular, cordobés de pura cepa, pero que no tiene raíces futbolísticas afincadas en su provincia. Su gran pasión deportiva es Boca Juniors, dando claros mensajes sobre esto en sus recitales, videos, estando presente en La Bombonera y otros estadios, además de diferente clase de anécdotas que lo pintan de cuerpo entero como un verdadero hincha.

Por ejemplo, Carlitos viajó a Río de Janeiro para alentar al Xeneize cuando disputó la final de la Copa Libertadores, siempre entremezclado con los hinchas que entonan sus temas en forma de cantitos o rimas futboleras. Su fanatismo es tal que, luego de sufrir un AVC, sorprendió con un pedido insólito mientras continuaba internado: una computadora para ver un partido clave en el que Boca recibía a Racing.

Cecilia Bonelli

La modelo y conductora, siempre aseguró su fanatismo.

La bella y carismática modelo y conductora argentina fue soltando su fanatismo a medida que fue creciendo su nivel de exposición en los medios. Ya instalada en cadenas televisivas meramente deportivas, no dudó en mantener y reconfirmar su fanatismo por Boca. Que se haría aún mayor, cuando comenzó a salir con su pareja, Darío Cvitanich, hoy ya retirado, pero en aquel momento delantero del Xeneize.

En más de una oportunidad, sus comentarios generaron polémicas o discusiones, sobre todo al referirse a fallos arbitrales que terminaron favoreciendo a River (máximo rival) o algún festejo ante eliminaciones del elenco millonario. Está claro, es una verdadera hincha de Boca.

Eric Cantona

Con la “9”, Cantona de visita a La Bombonera.

El histórico delantero francés visitó en varias oportunidades la Argentina y en cada uno de sus viajes se hizo lugar para disfrutar partidos de la liga local, en diferentes estadios. Claro que, nunca fue tan bien recibido como en La Bombonera, lugar donde el rebelde exfutbolista disfruta de la presencia cercana con los hinchas.

Justamente, en la previa de un clásico entre Boca y River, se lo pudo a ver a Cantona con los jefes de La 12, los barrabravas Maxi Mazzaro y Mauro Martín. El exjugador del Manchester United viajó en el micro con los simpatizantes del conjunto de la Ribera, acompañó a la caravana, se tomó fotos con los fanáticos y demostró todo su afecto por el club, del cual se considera fiel admirador. El cariño es mutuo.

Dalma y Gianinna Maradona

Dalma y Gianinna junto a los jugadores de Boca.

Herederas de una pasión. Las hijas del máximo ídolo en la historia del club y uno de los astros más imponentes del fútbol mundial, tienen la sangre azul y oro, como supo transmitirles su padre. Y aunque Diego ya no esté entre nosotros, ellas mantienen su pasión intacta y son habituales en La Bombonera o siguiendo de cerca los pasos del equipo.

Dalma fue siempre una fiel acompañante de su padre, con imágenes memorables desde el palco que la familia tiene en el estadio. Además, habitualmente utiliza sus redes sociales para publicar algo relacionado al club o al equipo. Gianinna suele ser menos eufórica, pero es igual de fanática y siempre comprometida con lo que le pasa al Xeneize.

Antoine Griezmann

Griezmann en el Bernabéu, alentando a Boca.

El del francés es un caso particular dentro del mundo del futbol. Muy especial y divertido, ya que, al compartir equipos con tantos futbolistas argentinos y uruguayos, se ha vuelto un rioplatense más, adoptando costumbres, modismos y gustos. Entre todo eso, se ha vuelto un consumidor del fútbol albiceleste.

Si, Griezmann sigue la liga argentina de cada día y, a raíz de eso, tiene a su equipo preferido: Boca, al que fue a alentar con camiseta y todo al Estadio Santiago Bernabéu en la final de la Copa Libertadores 2018. Después de aquella fatídica final, se mantiene el cariño. Conoce sobre la realidad del equipo e incluso de los jugadores y los diferentes movimientos que hay en el plantel.

Jimena Barón

La sensual Jimena, otra famosa muy fanática del Xeneize.

Otro caso en el que no hay dudas. Por tradición y mandato familiar, la cantante y actriz es fanática de Boca al igual que el resto de su familia. Su fanatismo tomó mayor consideración, durante el tiempo que salió junto a Daniel Osvaldo, exfutbolista del Xeneize, pero también otro hincha destacado del equipo.

Fue en ese momento donde más continuidad tuvo sus visitas a La Bombonera, pero más allá de eso, no falta oportunidad para que La Cobra, a través de sus redes sociales principalmente, aparezca enfundada en los colores azul y oro. Una apasionada del fútbol, que también ha participado de eventos de la Selección Argentina.

Diego Schwartzman

El tenista presente en Rio de Janeiro, alentando a Boca.

Cada vez que el circuito se lo permitía, el tenista argentino nunca dudaba en prestar atención a lo que sucedía con Boca. Si podía estar en Buenos Aires, presencia los partidos desde el estadio y sino, los seguía atentamente desde cualquier parte del planeta. Incluso, dejando guiños para el club del que es hincha: “Vamos por la séptima Boquita”, escribió en un mensaje televisivo en la previa de una final de Copa Libertadores.

“Soy enfermo de Boca. Me he levantado miles de veces a las 4 AM en un Grand Slam para verlo por Copa. Muchos dicen que darían lo que sea por estar en mi lugar y jugar una semi de Roland Garros, yo daría lo que sea por jugar en La Bombonera”, admitió Schwartzman y sumó: “El tenis siempre fue un trabajo, hay cosas que me gustan más. obviamente disfruto de mi carrera, pero el fútbol es otra cosa”. Y a la hora de hacer comparaciones no dudó sobre su colega: “Soy más bostero que Del Potro”, añadió entre risas.

Andy Kusnetzoff

Andy, en un evento realizado en la previa del Superclásico,

Con el correr de los años, el exitoso conductor de radio y televisión se ha vuelto un verdadero fanático del Xeneize. Si bien, su llegada a los medios lo mostraba alejado de la pasión futbolera, siempre se identificó como un verdadero hincha de Boca. Pero su rol frente a los micrófonos terminó de despertar una pasión que hoy lo vuelve un referente entre los famosos.

Muy cercano a las principales figuras del fútbol argentino (Diego Maradona y Lionel Messi, por ejemplo), Andy ha generado empatizar con el hincha futbolero, generando un ida y vuelta permanente, a partir de las victorias o derrotas que atraviese el conjunto de la Ribera. En alguna oportunidad también ha sido el conductor de eventos organizados por el club.

Trueno

Trueno, un hincha famoso que salió del barrio.

El rapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido por su nombre artístico Trueno, no solo lleva en alto la bandera de Argentina a los distintos rincones del mundo con su música, sino que también aprovecha cada oportunidad para hacer lo propio con el escudo del Xeneize, club del cual es confeso fanático.

En alguna oportunidad, contó su historia en el barrio de La Boca y además confesó que soñó con ser futbolista. “Vivíamos a una cuadra. Me acuerdo salir y decir ‘uh, hoy juega Boca, es un quilombo el barrio’. El tema Azul y Oro tiene como un poco eso”, comenzó relatando y luego confesó: “En esa época estaba apasionado. Vine a jugar al club, jugué en el polideportivo también. Quería ser futbolista porque los tenía a ellos como ídolos“.

Thierry Henry

El delantero francés enfundado en los colores azul y oro.

Hace muchos años atrás, en medio de una visita por una campaña comercial a la Argentina, el exdelantero francés no tuvo reparos en admitir de que equipo es hincha y los motivos de su elección: “Soy hincha de Boca porque es el club más popular de Argentina”. Como para que no queden dudas de su sensación.

Obviamente, también hay otros motivos para que uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, se sienta identificado y, a distancia, se sienta atraído por los colores: “Me gusta mucho la camiseta, no sé qué tiene… es algo especial. Pero también soy hincha de Boca por Maradona, Diego es uno de mis ídolos”, confesó.

Alejandro Fantino

De relator a hincha fanático del club de la Ribera.

El haber sido durante casi una década la voz radial por excelencia de la campaña del equipo terminó de sacar a la luz el hincha de Boca que Fantino llevaba dentro. Durante su etapa como relator deportivo, el Xeneize vivió etapas de gloria, tanto en el plano local como a nivel internacional, con triunfos que quedan marcados en la historia del club.

De allí para adelante, Alejandro cambió su perfil profesional, se volcó primero al mundo del entretenimiento y luego al periodismo político, pero siempre encontrando un momento o un lugar para dedicarle a Boca desde cualquiera de sus espacios. Muy ligado a su perfil histriónico, su pasión por el equipo se mantiene intacta.

Carolina “Pampita” Ardohain

La modelo y conductora es una hincha apasionada.

La diosa pampeana, Carolina Ardohain, supo reinventar su carrera dejando atrás casi 20 años de pasarelas para convertirse en conductora televisiva además de ser jurado del reality show Bailando por un sueño. Carismática, bella y sensual, Pampita es otra hincha del cuadro que mueve multitudes en Argentina.

Visitante casi permanente de La Bombonera, es prácticamente una número uno dentro de las fanáticas famosas del Xeneize. Es tal su pasión, que ha viajado a ver partidos del equipo jugando en el exterior. Teniendo en cuenta su amor por el club, varias veces fue convocada a formar parte de eventos o hacer alguna campaña en las instalaciones del club.

Luciano Pereyra

Luciano mezclando sus pasiones: música, fútbol y Boca.

Además de su paso como futbolista por Boca, Luciano Pereyra también se destaca como ferviente hincha del elenco Azul y Oro. Es por eso que, cada vez que puede demuestra su pasión a través de las redes, principalmente para cargar al rival de toda la vida, River Plate.

El cantante folclórico se destacaba en las inferiores hasta que sufrió una terrible lesión que lo alejó de las canchas. El destino hizo que cambie los botines por la guitarra y de un giro completo para su vida cuando todo indicaba que llegaría a Primera como tantas otras figuras. Claro que, la decisión de dejar el deporte fue dolorosa pero los éxitos musicales no tardaron en llegar. Lo que no se modificó es su pasión por el equipo.

Flavia Palmiero

Flavia salió del barrio y mantiene su fanatismo.

Más allá de lo que algunos piensen, Flavia siempre fue hincha de Boca, incluso antes de ser pareja de Franco Macri, padre del expresidente de la Nación y de Boca Juniors, Mauricio Macri. Ese fanatismo que viene de familia y por cercanía, ya que nació y creció en los barrios de Barracas y San Telmo.

La conductora y empresaria fue vista varias veces en La Bombonera y también se animó a lucir los colores en alguna que otra selfie, desde la comodidad de su hogar. “Soy popular, apasionada y frontal, es lo que comparto con Boca. Además, me gusta el juego que nos caracteriza: aguerrido y vistoso a la vez. Y me gusta esa cosa de magnánimo, por su gente. Somos sin dudas el club más popular”, comentó en una entrevista.

Juan Martín De Potro

Del Potro mostrando la Copa Davis en La Bombonera.

Hay famosos que no dejan ningún tipo de dudas sobre su fanatismo futbolero y de que cuadro son hinchas. Es el caso de Delpo, un apasionado del elenco de la Ribera que, desde su retiro como tenista profesional, suele tener una concurrencia mayor a La Bombonera, lugar en el que varias veces a recibido el cariño de la gente y también de la dirigencia de turno.

El tandilense, dueño de una potencia única y mente fría en momentos limite, a lo largo de su carrera ha sabido cosechar grandes logros de los que se destacan el US Open, dos medallas en los Juegos Olímpicos y la inolvidable Copa Davis 2016, donde fue la figura clave del éxito argentino. Justamente, después de ese triunfo, visitó el estadio con una replica de la copa. Sin dudas, uno de los deportistas más fanáticos del Xeneize.

Iván Noble

Hace unos años, Iván y su hijo Benito, dos fanáticos de Boca.

Su vida está ligada al fútbol. Lo demuestra a través de las letras de sus canciones: Donde gustes y cuando quieras o Fuerte y al medio son algunos de los clásicos de Los Caballeros de la Quema, la banda de su vida, más allá de idas y vueltas de la formación. Una pasión que está pintada con los colores de Boca, del que es hincha desde los tiempos en que jugaba a la pelota en la calle de su barrio de infancia, en Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.

“Se dio porque delante de mi casa vivía una familia con un hijo que tendría cuatro o cinco años más que yo. Con ese chico jugaba al fútbol en la calle. El me hizo de Boca. Pero la primera vez que fui a La Bombonera me llevaron mi amigo Germán y su papá, que también eran de Boca. En ese entonces tendría unos diez años”, así relata Iván la forma en que se hizo de Boca y agregó: “El fútbol tiene una presencia cotidiana enorme. Me gusta mucho ir con Benito, mi hijo, que es futbolero. Sobre todo, a los partidos de Copa, que se juegan de noche y tienen cierta mística”.

Martín Souto

El periodista y una pintada con mensaje bien claro.

“Me cansé de caretearla”. De esa forma, el periodista decidió hacer algo que no resulta inédito, pero sí poco habitual entre los periodistas deportivos: contó de qué equipo es hincha. “En los medios no se puede decir todo lo que se piensa. Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a La Bombonera. Mis hijos y mi viejo también son hinchas”, continuó su relato en una entrevista.

Claro que, también se encargó de explicar que esta confesión no afecta su costado profesional: “Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe. Si querés ver de qué cuadro es un periodista deportivo fijate cuando critica, porque ahí le sale el hincha, lo pasional”, describió. Souto vive en una casa con vista a La Bombonera, pero eso no apagó su credibilidad y se mantiene como una referencia en los principales medios de comunicación.

Daniele De Rossi

Daniele se dio el gusto de ponerse la camiseta de Boca.

Otro hincha a la distancia que se pudo dar el gusto de vestir los colores de Boca. Pese a ser un ídolo de la Roma, De Rossi no quería perderse la oportunidad de jugar en el equipo por el que siente un cariño y una pasión muy grande: Boca. Entonces, el italiano cruzó el Océano Atlántico y cumplió su sueño de hincha.

Después de cumplir una carrera ejemplar en La Loba y ser figura en el calcio, el exmediocampista italiano se retiró jugando para el elenco de la Ribera. Es cierto, no fue demasiado, pero nadie le quita la sensación de haber escuchado corear su nombre en La Bombonera. Fueron apenas 7 cotejos y 1 gol en 2019 (sumó un título, la Superliga 2019/20), luego de cerrar una legendaria aventura futbolística. Hoy, desde su país, siempre está atento a lo que sucede con el Xeneize.

Mario Pergolini

Pergolini, de hincha fanático a vicepresidente del club.

Más cercano o alejado de la institución, más querido o no por los hinchas, desde un rol más protagónico o simplemente como un hincha más, si hay algo de lo que no caben dudas es del fanatismo y la pasión del conductor radial, televisivo y empresario. Desde su primera incursión en la mítica señal Rock & Pop, allá por la década de los 80, ya Mario mostraba su perfil bostero.

Ese sentimiento tan pasional fue el que lo llevó a transformarse en vicepresidente de la institución, durante el mandato de Jorge Ameal. Aunque diferencias con Riquelme (en ese momento encargado del fútbol profesional) y cruces varios, lo hicieron renunciar y hoy mantiene una visión crítica y expectante sobre el futuro del club. Esto aclaraba en su carta de despedida a los socios: “Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor, pero evidentemente no soy yo la persona que puede dárselo en este momento”.

Ciro Martínez

Ciro es un fanático total del fútbol y de Boca.

El reconocido cantante y compositor, está asociado al mundo del fútbol. El exlíder de Los Piojos fue testigo de grandes momentos como el último partido oficial de Martín Palermo en La Bombonera y sus canciones también pueden escucharse en el Templo del fútbol. Su fanatismo por Boca es evidente y está a la vista de todo el mundo. Ciro es el autor del hit Maradó, canción que fue el puntapié de su gran relación con Diego Armando Maradona, máximo ídolo xeneize.

En su carrera como artista, La 12 le modificó la letra a algunas canciones suyas, que actualmente se pueden escuchar en cada uno de los partidos de local. “Para cualquier músico es un orgullo que canten su canción. Incluso uno a veces hace canciones y dice ‘esta re va para la cancha’, lo pensás. A veces pasa y a veces no”, comentó.

Erling Haaland

Haaland tiene un fanatismo claro por el Xeneize.

El goleador del Manchester City y la selección de Noruega, es otro de los futbolistas que se ha dejado ver con una camiseta de Boca Juniors. La situación del delantero es particular, ya que en Inglaterra compartió equipo con Julián Álvarez, futbolista que ha pasado toda su vida en River Plate. Pero no sirvió de nada, su pasión se mantuvo intacta y, por lo que muestra en redes sociales, más firme que nunca con el paso de los años.

Según cuenta la leyenda, a Haaland le gusta Boca desde su etapa en el Borussia Dortmund, en el que fue compañero de Leonardo Balerdi, ex jugador del Xeneize, surgido de la cantera del equipo de la Ribera.