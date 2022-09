A principios del 2021, Mario Pergolini renunció a su cargo como vicepresidente de Boca. Y, desde entonces, se mostró muy crítico con la actual gestión de la comisión directiva azul y oro. Sobre todo contra Juan Román Riquelme, con quien admitió que tuvo problemas.

Hace algunos días, Jorge Amor Ameal habló de Mario y dijo: "Traté de convencerlo para que se quede. Me parece que extraña porque habla seguido de Boca". "Creo que quiere hablar de la interna de Boca y se equivoca. Él puede jugar con quien quiere, lo que no es bueno es usar a Boca", agregó.

Y ahora el que habló fue el propio Pergolini, quien organizó una charla con socios y se refirió a su paso por el club. "Yo creo que en Ezeiza se empiezan a aislar un poco...", tiró Mario cuando le preguntaron por la relación interna entre dirigentes. A la charla también convocó al periodista Horacio Pagani, como moderador.

Sobre la decisión de darle el fútbol de Boca a Riquelme, el empresario de medios no dudó: "Es Riquelme... Él iba a jugar en esas elecciones. Fue con nosotros, mucho mejor. Pero no darle el fútbol a Riquelme la verdad que era una locura. Y nosotros nos encargamos de lo que sabemos". "Pero la verdad es que fue difícil en el día a día hacer lo que uno sabe. Porque no encontré cómo hacer consensos para lograrlo, porque me faltaba a conocer al que tesorero, a un montón de gente... Conocer el club y cómo se maneja", aclaró Pergolini.