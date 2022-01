Luego de quedar casi descartado el arribo de Javier Pastore a Boca, un periodista europeo aseguró que el ex Selección Argentina fue ofrecido al club argentino en las últimas horas.

Poco a poco el mercado de pases de Boca va tomando color. Después de un arranque complicado, el Xeneize está a un paso de cerrar el arribo de Nicolás Figal y cerca de cerrar la llegada de Darío Benedetto. Aunque todavía Juan Román Riquelme y todo el Consejo de fútbol no se bajarían del mercado: Ángel Romero es una opción y ahora desde Europa volvieron a reflotar la opción de Javier Pastore.

Luego de estar casi descartada la oportunidad de que Pastore, compañero de Darío Benedetto en Elche, llegue a Boca, la prensa europea volvió a reflejar un guiño de los españoles. Al Consejo le gusta el ex PSG y Huracán, aunque sólo lo irían a buscar en caso de no tener que hacer una gran inversión, ya que no se trata de un puesto a reforzar para el DT.

Se vuelve a encender la ilusión de los hinchas: aseguran que Pastore fue ofrecido a Boca

"Benedetto no llega solo". Esa fue la primera premisa del caso Pipa en su retorno. Desde allí, y a raíz de una foto del delantero con Pastore en la que lo llama "familia", los hinchas comenzaron a pedir por el volante. Ahora, no sería tan descabellado su desembarco en el país.

Según aseguró Ekrem Konur, un periodista europeo especializado en fichajes, Javier Pastore habría sido ofrecido a Boca. Vale destacar que el mediocampista no tiene mucho rodaje en Elche y la posibilidad de disputar la Copa Libertadores sería muy importante para la negociación. ¿Tiene lugar Battaglia en su 11 para incluir un futbolista con mucha jerarquía pero poco ritmo?