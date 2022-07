Mauricio Serna rompió el silencio este viernes y tocó todos los temas de actualidad de Boca. El integrante del consejo de fútbol del club se refirió al presente del equipo y también al puesto de director técnico. ¿Hugo Ibarra sigue hasta diciembre sí o sí o puede haber un anuncio antes? ¿Es posible que el "Negro" se mantenga en el cargo en 2023?

Consultado por el tema en TyC Sports, "Chicho" respondió con ironía. "La verdad, perdón, me da risa lo que escucho. No por irrespetuoso sino porque hemos venido diciendo y repetimos que nuestro cuerpo técnico está ratificado hasta diciembre. No está bien que nosotros estemos por fuera hablando con otros entrenadores, me parece que ni siquiera amerita una respuesta. Porque no somos así", aseguró.

Y luego tiró una frase que generó la bronca de muchos hinchas: "Tenemos confianza en nuestro cuerpo técnico y ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer hasta que el último día que estén acá. Y ojalá no sea solo hasta diciembre, que sea mucho más". "Está ratificado hasta diciembre. En diciembre nos sentaremos, evaluaremos todas las posibilidades y veremos qué decisión se toma. Pero al nosotros reconfirmarlo no queda bien que por fuera estamos hablando con otros entrenadores", agregó.

"La decisión es de todo el consejo y estamos convencidos de que este cuerpo técnico es el ideal para nuestro club. Y para que todos los jugadores también tengan la tranquilidad de que tienen un cuerpo técnico que está ratificado. Obviamente que todo va de la mano", sentenció Serna. Pero los hinchas estallaron por la posibilidad de que Ibarra siga también el año que viene.