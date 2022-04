Un tropezón no es caída. La Copa Libertadores recién comienza para Boca y Sebastián Battaglia se toma con tranquilidad la situación. Perder ante Deportivo Cali no estaba en los planes, pero no hay tiempos para lamentarse y el entrenador ya diagrama un 11 con varias modificaciones para enfrentar a Vélez por la Copa de La Liga Profesional.

Perder en la primera fecha del grupo fue un baldazo de agua fría para el Xeneize. La derrota generó algunas dudas, pero también confirmó que el equipo de Battaglia tiene un solo objetivo este año: levantar la séptima Copa Libertadores. Por ello, el XI que planteó el DT para este sábado no tiene precedentes...

El 11 que prepara Battaglia para enfrentar a Vélez

Este sábado, desde las 21.30 en el Amalfitani, Boca visitará a Vélez y Battaglia ya entrena con el equipo que planea poner por el campeonato local. Según confirmó Emiliano Raddi en ESPN, Diego González y Guillermo "Pol" Fernández ya se entrenan a la par del grupo, pero uno solo de ellos tiene chances de ser titular.

Con el Pulpo como una de las dudas (no puede jugar por Copa porque está suspendido) y algunos habituales titulares que no pueden jugar la Libertadores en el 11, el Xeneize tiene el equipo para jugar vs. el Fortín. Según varias fuentes cercanas al plantel, Battaglia tiraría a la cancha a Rossi; Weigandt, Aranda, Rojo, Sández; Vega/González, Campuzano, Molinas; Villa, Vázquez y Salvio.