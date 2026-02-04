Alarma en Boca: Exequiel Zeballos se desgarró y no jugará ante Vélez

Cuando parecía que el drama de los delanteros de Boca empezaba a terminarse, Exequiel Zeballos encendió las alarmas. El Changuito sintió la molestia en la primera parte de la práctica del miércoles y se realizó estudios médicos. Bolavip pudo confirmar que sufrió un desgarro.

El delantero, que venía siendo uno de los mejores del equipo de Claudio Ubeda, no pudo completar el primero de los dos entrenamientos programados para el 4 de febrero. El problema físico del 7 genera preocupación en el cuerpo técnico, ya que la lesión lo hará perderse varios compromisos oficiales.

Este imponderable llega justo cuando Miguel Merentiel y Edinson Cavani empezaban a dejar atrás sus respectivas lesiones y entrenaban junto al grupo. De esta manera, Boca pierde a uno de sus jugadores más importantes en el arranque del campeonato.

El gran dolor de cabeza para el entrenador es que Zeballos no tiene a un reemplazante natural. Brian Aguirre fue cedido a Estudiantes de La Plata y el otro extremo es Gonzalo Gelini, que jugó de arranque en el último compromiso ante Newell’s. En ese sector, Ubeda solo podría improvisar con Zufiaurre, Ángel Romero o Kevin Zenón. Caso contrario, deberá apostar por un cambio de esquema.

Merentiel y Cavani preparan su regreso

En el entrenamiento del martes, Edinson Cavani respondió bien de su dolor en la zona lumbar y formó parte del trabajo futbolístico. Un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados para visitar a Vélez el próximo domingo en el José Amalfitani.

Miguel Merentiel también entrenó a la par de sus compañeros y seguirá siendo observado. Su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística. Cabe recordar que la Bestia se desgarró el gemelo en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero.

¿Cómo será la delantera vs. Vélez?

Con la baja de Zeballos, Úbeda solo tiene dos caminos pensando en Vélez: mantener el 4-3-3 enviando a Zufiaurre a la izquierda y sumando a un 9 o directamente cambiar de esquema. Todo dependerá de lo que suceda en el resto de la semana.

El entrenador podría tener la posibilidad de apostar por un tridente con Gelini, Merentiel y Zufiaurre. Caso contrario, deberá poner dos delanteros y sumar otro hombre a la mitad de la cancha como Kevin Zenón, Tomás Belmonte o Williams Alarcón.

Los partidos que se perderá Zeballos

Vélez – 8 de febrero

Platense – 15 de febrero

Racing – 20 de febrero

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Copa Argentina) – 24 de febrero

Lanús – 25 de febrero

