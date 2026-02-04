Desde Boca explicaron por qué el club perdió 40 mil socios

La AFA publicó un informe en el que se detallaba la cantidad de socios que cada uno de los equipos de Primera División tiene. Uno de los datos que más llamó la atención fue que Boca pasó de tener 323.586 socios -en 2024- a 282.644 a comienzos de 2026. La baja es considerable, pero desde el club de la Ribera dieron una explicación.
Ricardo Roscia, Secretario General de Boca, dialogó con Cadena Xeneize y afirmó: “Para la tranquilidad de todos los socios, Boca no perdió 40 mil. Hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En nuestro padrón, por ejemplo, figuraba el socio Número 1 del club, que ya falleció”.
Además, agregó: “Hicimos un convenio con el RENAPER para depurarlo. Había gente fallecida por la que nadie le avisaba al club y seguía estando en el padrón. Entonces el número de socios era muy superior al de la realidad. Este blanqueamiento o depuración del padrón nunca se hizo”.
“Había socios que dejaron de pagar la cuota en 2010, 2012 o 2015 y con este convenio con el RENAPER se hizo la depuración. Sacamos a los fallecidos y los que no pagaban. En 2020, con la pandemia, no les pedimos a los socios que se pusieran al día más allá de que el estatuto del club marca que a los seis meses de no pagar la cuota deberán darse de baja”, completó Roscia.
Los 10 clubes del fútbol argentino con más socios
- River Plate 352.712
- Boca Juniors 282.644
- Independiente 165.262
- Rosario Central 104.951
- Racing 102.707
- San Lorenzo 89.717
- Newell’s 84.759
- Vélez Sársfield 79.083
- Talleres 70.582
- Huracán 68.755
