Alexis Mac Allister goza de uno de los mejores momentos de su carrera a nivel clubes. Es que el pasado fin de semana, defendiendo los colores del Liverpool, el ex Boca y Brighton levantó su primer título en Europa al ganar la Carabao Cup (Copa de la Liga Inglesa) ante Chelsea en un partido frenético.

Allí, el campeón del mundo fue una de las figuras del encuentro para que los de Jürgen Klopp se consagraran en Wembley. Luego de haber obtenido su primer galardón a nivel europeo, Alexis habló ante los micrófonos de TyC Sports y, además de expresarse acerca de su presente, también habló sobre la actualidad de Boca, en una jornada caliente post Superclásico.

Entre sus testimonios referidos al Xeneize, Mac Allister se rindió ante el fútbol de Ezequiel Fernández. Equi, figura de Boca en el Superclásico y uno de los jugadores más importantes para el club de la Ribera durante el 2023, recibió un enorme elogio de parte de Alexis.

“Equi Fernández es un jugador diferente, tiene un talento muy grande. Tampoco es tan fácil y no todo es fútbol, hay que estar preparados desde lo mental. Lamentablemente no lo conozco y no puedo opinar mucho. Lo que si veo es el partido a partido y Equi me gusta mucho“, soltó sin rodeos en TyC Sports. Cabe destacar que no es la primera vez que Mac Allister elogia al volante de Boca, a quien vio jugar en el último Superclásico.

Respecto a lo que observó del River – Boca, el volante de 25 años comentó: “Pude ver los últimos minutos. Lo pongo y a los 2 o 3 minutos llegó el gol de Boca. A partir de ahí vi hasta al final. No estoy tan informado al respecto pero esos últimos minutos estaba para los dos, cualquiera lo podía ganar“.

Las viejas palabras de Mac Allister para Equi Fernández

El volante campeón del mundo y con pasado en Boca, cuando se encontraba en el Brighton, fue consultado sobre qué jugador del fútbol argentino se llevaría al conjunto inglés, a lo que sin vueltas respondió el nombre de Equi: “Si me preguntas por mi estilo, un jugador que me gusta mucho es Equi Fernández. Tiene las condiciones de llegar a Europa algún día. Entiende mucho el juego, está siempre preparado para recibir la pelota, juega con la dos piernas, puede jugar de cinco, de interno… tiene condiciones muy muy buenas“, expresó Alexis. Ahora, nuevamente le tiró una pared al volante xeneize.

La frase de Alexis Mac Allister sobre un futuro regreso a Boca

En diálogo con TyC Sports, Mac Allister también habló de la chance de volver en un futuro al fútbol argentino, en donde soltó: “No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan”.

De todas formas, aclaró: “No hay que olvidarse de Argentinos, es el club que me dio la posibilidad de crecer y disfrutar de jugar el futbol. Voy a ir día a día y en un tiempo veremos”.