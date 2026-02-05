Es tendencia:
Boca hoy: llamado a Edwuin Cetré, posible 11 sin Zeballos y Ander Herrera y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 5 de febrero de 2026.

Por Joaquín Alis

Boca afronta un día clave de cara a la visita a Vélez. Claudio Ubeda parará un equipo sin Ander Herrera y Exequiel Zeballos, que son las dos bajas que le dejó el doble turno del miércoles. Kevin Zenón y Miguel Merentiel se perfilan como los reemplazantes para jugar en Liniers.

El llamado a Edwuin Cetré es otra de las novedades de la jornada en el equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber en este jueves 5 de febrero.

Boca va por Cetré

La búsqueda de un extremo se volvió una necesidad para Boca. La reciente lesión de Exequiel Zeballos dejó a Claudio Úbeda casi sin alternativas en esa posición. Es por eso que desde el club de la Ribera levantaron el teléfono por otro jugador de Estudiantes: Edwuin Cetré.

El pasado miércoles, hubo una comunicación entre representantes del Xeneize y gente del Pincha para preguntar condiciones por el colombiano, que se reincorporó a las prácticas conducidas por Eduardo Domínguez luego de su frustrado pase a Athletico Paranaense.

Ángel Romero y Miguel Merentiel serán evaluados por Claudio Úbeda

Boca se encuentra a la espera tanto de Ángel Romero como de Miguel Merentiel debido a que ambos se están poniendo a punto físicamente, por lo que en caso de responder bien en los últimos días de la semana podrían aparecer en la formación titular. 

Según pudo saber Bolavip, en el cuerpo técnico de Úbeda ven bien a los dos futbolistas, por lo que tienen serias chances de ser titulares ante el Fortín. En la práctica de fútbol formal de este jueves, el entrenador definirá si los prueba junto a los que irán desde el inicio o en el segundo equipo. 

Joaquín Alis

