Alerta máxima en Boca: tras la lesión de Zeballos, Ander Herrera no pudo terminar la práctica

En pleno comienzo del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors atraviesa problemas para agrupar a su plantel. Gran parte del equipo se encuentra en la enfermería y, este miércoles, se sumaron dos nombres importantes más. Tras Exequiel Zeballos, Ander Herrera también presentó inconvenientes.

El mediocampista español, que encadenaba buenos minutos en el comienzo de este año, sintió una molestia muscular que no le permitió terminar la práctica en esta jornada. Según pudo saber BOLAVIP, le harían estudios en las próximas horas para constatar el grado de la lesión.

De esta manera, Úbeda deberá replantear el esquema para la visita de este domingo a Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del certamen de este primer semestre. El Changuito aportó un nuevo nivel a la problemática con los delanteros.

Sifón analiza ubicar a Kevin Zenón en el lugar del santiagueño. Además, hasta este miércoles es una incógnita quién ocupará el rol de centrodelantero. Miguel Merentiel y Edinson Cavani evolucionan favorablemente y van día a día.

Merentiel y Cavani preparan su regreso

En el entrenamiento del martes, Edinson Cavani respondió bien de su dolor en la zona lumbar y formó parte del trabajo futbolístico. Un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados para visitar a Vélez el próximo domingo en el José Amalfitani.

Miguel Merentiel también entrenó a la par de sus compañeros y seguirá siendo observado. Su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística. Cabe recordar que la Bestia se desgarró el gemelo en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero.

