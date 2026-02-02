Mientras el triunfo ante Newell’s todavía resulta reciente, en Boca ya dieron vuelta la página, cambiaron el chip y enviaron una señal contundnete: no se retira del mercado de pases. Aprovechando el cupo que se liberó por la lesión de Rodrigo Battaglia en el Tendón de Aquiles, que le demandará entre ocho y nueve meses de recuperación, el Xeneize tomó cartas en el asunto. ¿Con qué fin? Ir en la búsqueda de un centrodelantero.

En las últimas horas se especuló con las posibilidades de reflotar el interés por Chimy Ávila o Matías Arezzo, pero esta vez desde las propias oficinas de Brandsen 805 apareció en escena otro apellido fuerte: Nicolás Ibáñez.

Según pudo saber Bolavip, Boca consultó condiciones por el delantero de 31 años que actualmente milita en Tigres de México. Sin embargo, el Xeneize clavó rápidamente el freno de mano al interiorizarse en la situación del atacante. El principal obstáculo fue económico: Ibáñez percibe en Tigres un sueldo prácticamente imposible de igualar, al punto de que sería superior al de Leandro Paredes y Edinson Cavani, los dos contratos más altos del plantel azul y oro.

Nicolás Ibáñez apareció en la carpeta de Boca como una opción para reforzar el ataque (Getty Images).

Quién es Nicolás Ibáñez

El nombre de Ibáñez no es ajeno al fútbol argentino ni tampoco es la primera vez que aparece en el radar de un club. Es que hace poco más de un mes Independiente analizó su incorporación, pero la posibilidad también se cayó por la misma razón que ahora en Boca.

Surgido de Comunicaciones y con paso por Gimnasia de La Plata, Ibáñez lleva ya ocho años en el fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de San Luis, Pachuca y Tigres, club al que arribó hace tres temporadas tras una inversión cercana a los 10 millones de euros.

Un detalle no menor es que tiene contrato hasta fines de este año, por lo que su salida implicaría una fuerte suma de dinero para liberarlo. En la presente temporada lleva cuatro goles en 16 partidos disputados, entre los que alternó titularidades y suplencias.

La pista que deja el interés de Boca por Ibáñez

Más allá de que la opción se haya descartado rápidamente, la consulta por el delantero de Tigres permite intuir el perfil del jugador que Boca está buscando: un punta experimentado (Ibáñez fue cuatro veces campeón), con recorrido internacional y capacidad goleadora (acumula 135 gritos en 378 partidos a lo largo de su carrera). Por lo pronto, en el Xeneize se mantienen a la expectativa de un tercer refuerzo. La prioridad está clara: encontrar el ‘9’ que tanto se le negó en semanas anteriores.

