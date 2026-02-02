Es tendencia:
Boca Juniors

El mensaje de Santiago Ascacibar a los hinchas de Estudiantes tras su debut en Boca

Luego de su salida del Pincha, el Ruso tuvo su estreno oficial en el Xeneize en la victoria ante Newell´s por 2 a 0 en La Bombonera.

Por Lautaro Toschi

Santiago Ascacibar
Fueron días llenos de emociones para Santiago Ascacibar. El mediocampista central se marchó de Estudiantes, el club que lo formó y en el que fue capitán y campeón, para pasar a Boca Juniors. La decisión trajo algunos enojos entre los hinchas del Pincha y el propio futbolista se encargó de enviarles un mensaje.

Tras debutar oficialmente con la camiseta de Boca, Santiago Ascacibar dialogó con ESPN y fue consultado por la reacción de los hinchas de Estudiantes. El Ruso afirmó: “A mí me gusta jugar a la pelota, me gusta hacerlo para este equipo, para esta institución inmensa. Con la gente de Estudiantes… seguramente que el tiempo les va a mostrar lo que hice”.

Asacacibar analizó el debut oficial en Boca

Luego del triunfo por 2 a 0 en La Bombonera ante Newell´s, Santiago Ascacibar afirmó: “Es hermoso vivir este momento, ojalá que siga siendo así y vamos a trabajar para eso. La verdad que siempre tenemos que hacerlo al máximo, entregarnos y ganar”.

Santiago Ascacibar. (Foto: Getty).

“Hay que seguir trabajando, el día a día porque eso es lo que nos va a hacer mejorar a todos. Mis ilusiones son grandes, con grandes jugadores que son mis compañeros, la verdad es que tienen un nivel técnico muy alto“, completó Santiago Ascacibar que en su estreno en el Xeneize completó una buena tarea en líneas generales y fue amonestado.

¿Qué se le viene a Boca?

La postura de Claudio Úbeda ante la chance de que Boca sume un nuevo refuerzo: “No creo que necesitemos”

La postura de Claudio Úbeda ante la chance de que Boca sume un nuevo refuerzo: “No creo que necesitemos”

Tras dejar en el camino a Newell´s en La Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Vélez en Liniers el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 22.15 horas, luego será el turno de medirse ante Platense el 15 de febrero en condición de local y el 20 frente a Racing por el interzonal.

DATOS CLAVE

  • Santiago Ascacibar debutó oficialmente en Boca Juniors con un triunfo 2 a 0 ante Newell´s.
  • El equipo dirigido por Claudio Úbeda visitará a Vélez el próximo domingo 8 de febrero.
  • El exjugador de Estudiantes recibió una tarjeta amarilla durante su primer partido en el Xeneize.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

