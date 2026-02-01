Es tendencia:
La postura de Claudio Úbeda ante la chance de que Boca sume un nuevo refuerzo: “No creo que necesitemos”

Luego del encuentro en La Bombonera, el entrenador del Xeneize dialogó en conferencia de prensa, donde no solo analizó el rendimiento de su equipo.

Por Julián Mazzara

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Con total autoridad, aunque sin brillar, Boca le ganó a Newell’s por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 tras los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, y se recuperó de lo que fue la caída en La Plata frente a Estudiantes.

Los comandados por Claudio Úbeda llevan dos triunfos y una sola caída en lo que va del certamen, por lo que se posicionan como escoltas de Platense y Vélez. Y ahora, tendrá que viajar hasta Liniers para visitar al Fortín. Pero antes, el DT no solo analizó el juego.

Más allá de reconocer que hicieron “hincapié en ser ordenados” para poder corregir las fallas del último cotejo, y que “hicimos un partido sólido, casi sin fisuras”, el Sifón fue consultado por la posibilidad de incorporar un generador de juego, ya que tienen un cupo extra por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien se operará de una tendinitis en el tendón de Aquiles y la recuperación le demandará cerca de ocho meses.

“Los rivales intentan protegerse, más aún aquí en La Bombonera, y se nos complica generar peligro. Hay que tener paciencia y esperar el momento para provocar situaciones de riesgo. Tenemos en el banco a Tomás Aranda, así que no creo que necesitemos un generador de juego“, explicó el director técnico.

Tomás Aranda conquistó dos títulos en Reserva durante el 2026.

El debut de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero

“Los refuerzos entraron muy bien. Santiago jugó todo el partido porque estaba en ritmo tras la pretemporada que hizo con Estudiantes; lo hizo de buena forma. Ángel entrenó de manera particular y teníamos que medir su tiempo en cancha, pero lo hizo bien: apoyó de frente, asistió… estuvo bien”, enfatizó Claudio Úbeda al ser consultado por Ascacíbar y Romero.

¿Cuándo vuelve Edinson Cavani?

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de Boca fue muy claro con la situación del uruguayo: “En la semana que pasó hizo trabajos progresivos, pero no realizó labores de contacto: reducido y fútbol. Esta semana buscaremos equilibrar el trabajo y ahí estaremos en condiciones de ver si puede sumarse, pero viene bien”.

Claudio Úbeda reveló dónde piensa a Ángel Romero

Respecto a la posición que ocupará el paraguayo de 33 años que llegó con el pase en su poder tras lucir la camiseta de Corinthians, sostuvo: “Ángel es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque: puede jugar de segunda punta, por la banda o de 9. Es muy versátil. También se tira a pivotear. Nos da variantes en diferentes puestos porque puede hacerlo en distintas posiciones.”

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES

  • Boca venció a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes por el Apertura.
  • El entrenador Claudio Úbeda descartó incorporar refuerzos pese a tener un cupo extra por lesión.
  • Rodrigo Battaglia estará fuera ocho meses tras ser operado de una tendinitis en el Aquiles.
julián mazzara
Julián Mazzara

