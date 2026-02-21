Boca hizo oficial la llegada de Adam Bareiro como refuerzo: “Bienvenido al Único Grande”

Después del empate sin goles ante Racing, Boca anunció la llegada de Adam Bareiro, que se convierte en el tercer refuerzo para Claudio Ubeda en este mercado de pases. El paraguayo, que estuvo en La Bombonera viendo a sus nuevos compañeros el pasado viernes, puso la firma y fue oficializado este sábado.

“¡Bienvenido al Único Grande, Adam!”, escribió el club de la Ribera en sus redes oficiales, en un mensaje habitual para presentar incorporaciones, pero que también funciona como palo para diferenciarse de River, club en el que pasó en 2024.

Bareiro se había hecho la revisión médica por la mañana del 20 de febrero, pero no fue anunciado oficialmente porque era día de partido. “Estoy feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá“, declaró minutos después de su aterrizaje en Buenos Aires.

La operación se cerró en 3 millones de dólares, que se repartieron entre Fortaleza y River. El delantero viene de marcar 11 goles en 31 partidos en el fútbol de Brasil, mientras que su paso por el Millonario fue sin anotaciones en 16 compromisos oficiales.

La llegada de Bareiro se da en un contexto difícil para los delanteros de Boca, con Edinson Cavani y Miguel Merentiel volviendo de lesiones y un Milton Giménez recientemente operado. El equipo de la Ribera no marcó en sus últimos dos compromisos oficiales en La Bombonera.

Cuándo podría debutar Bareiro en Boca

Hay un punto que juega a favor del jugador: arriba con ritmo competitivo. Hasta hace pocos días disputó el Campeonato Cearense e incluso convirtió en semifinales, por lo que desde lo físico no parte desde cero. Además, conoce el fútbol argentino, un detalle que podría meterlo rápidamente en consideración.

Si los tiempos acompañan, no se descarta que pueda integrar la convocatoria para el próximo martes, cuando Boca haga estreno en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. De no ser así, la otra opción es postergar su estreno para el siguiente fin de semana, ante Gimnasia de Mendoza.

