El mensaje de Edinson Cavani luego de ser silbado por los hinchas de Boca: “Cuando las cosas no salen…”

Boca igualó sin goles frente a Racing, no tuvo una buena actuación y, como si fuese poco, no provocó situaciones de peligro en el arco defendido por Facundo Cambeses. Así como el plantel se retiró repudiado de La Bombonera, justo cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Edinson Cavani, una silbatina invadió al recinto boquense.

Pasaron las horas, y como el uruguayo volvió a tener protagonismo en el campo de juego, también aprovechó las redes sociales -que son un gran medio de comunicación por el que se expresan los futbolistas- para enviar un mensaje luego de todo lo que ocurrió.

En primera instancia, fue por medio de una storie de Instagram: “Cuando las cosas no salen, es cuando más hay que seguir… Vamo Boca”, exclamó junto a los colores de la institución en una imagen que se lo ve con el balón en los pies durante el encuentro ante la Academia. Pero no quedó allí y realizó otro posteo que también incluyó a sus compañeros.

Así como publicó la foto grupal previa al inicio del encuentro, también compartió una en la que se lo ve encarando al defensor Marco Di Césare. Y continuando con la línea de la primera imagen que añadió a su cuenta de Instagram, escribió: “Seguir y seguir”, también con los colores xeneizes.

Claramente, para Cavani no hay manera de bajar los brazos. Lo intenta una y otra vez, y quiere demostrarle a los hinchas, como así también a toda la opinión pública, que está apto para continuar en el fútbol argentino y vistiendo la camiseta de Boca.

Posteo de Edinson Cavani en Instagram.

¿Qué dijo Ubeda de Cavani?

Consultado por el trabajo de Edinson Cavani, el DT de Boca decidió desviar el foco a los dos delanteros que puso en cancha: “Lógicamente, cuando uno no convierte, en donde primero vamos a focalizar es en los delanteros. Creo que los dos (con Merentiel) están volviendo de lesiones y no venían con continuidad“.

“Es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los delanteros necesitan hacer goles”, concluyó Claudio Úbeda.

