Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Miguel Borja, no Adam Bareiro

Riquelme: era Miguel Borja, no Adam Bareiro. El colombiano llegaba a Boca en diciembre y el paraguayo se transforma en refuerzo casi en marzo, con la temporada ya empezada hace rato.
Borja valía 3 palos en cuanto al contrato, mientras que Bareiro vale 3 palos el pase más el contrato. Borja metió 50 goles en River y Bareiro no hizo ningún gol en el Millonario.
Sí, con el Colibrí le hacías daño a River, porque venía con ganas de revancha y también con ganas de demostrarle a Marcelo Gallardo que seguía vivo.
Por el contrario, Bareiro, al hincha de River, no le mueve un pelo y encima al club le entra más de un millón de dólares.
Creo que el 9 para Boca era Borja. El colombiano era el que necesitaba el equipo de Claudio Úbeda después de haber demostrado jerarquía en el clásico rival, el verdadero parámetro.
Bareiro viene a sumar. ¿Podrá ser el goleador que realmente necesita Boca? Yo creo que llega tarde y que no era el indicado para reemplazar a Edinson Cavani.
