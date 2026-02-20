En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

En la noche del viernes, Boca igualó 0-0 ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. En un partido híper apático, aburrido y casi sin situaciones sobre los arcos, el Xeneize y la Academia no se sacaron ventajas en una Bombonera que explotó contra los jugadores. En ese contexto de incertidumbre, Adam Bareiro fue protagonista y su esposa dejó una reacción que se hizo viral.

Bien se sabe que este viernes por la mañana el delantero paraguayo arribó a Buenos Aires y se realizó la revisión médica correspondiente para luego convertirse en el flamante refuerzo para vestir la camiseta azul y oro. Horas más tarde, dijo presente en uno de los palcos con mejor visión de todo el estadio y su mujer aprovechó las redes sociales para dejar un mensaje más que claro.

Lo cierto es que, a través de su cuenta personal de Instagram, Tamara Rojas subió una historia junto a Bareiro y dejó una frase contundente. “Bienvenido al templo“, escribió la esposa del atacante de 29 años que arribó a Boca en este mercado de pases como la tercera incorporación en este 2026. Además, añadió unos corazones azul y amarillos expresando su cariño hacia el club.

La historia que posteó Tamara Rojas, novia de Adam Bareiro.

De esta manera, la mujer del futbolista guaraní reveló su alegría por estar en La Bombonera mientras se llevaba a cabo el aburrido cotejo entre Boca y Racing que terminó sin emociones. No solo eso, sino que a primera hora del día preparó una muy organizada bienvenida en su casa, donde decoró un sector de la vivienda con globos y demás detalles para darle la bienvenida a su esposo.

Cabe recordar que Boca abonará 3 millones de dólares para comprar la totalidad de la ficha de Bareiro con destino hacia las arcas financieras de Fortaleza y otro porcentaje para la economía de River. A su vez, el contrato es por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más si es que ambas partes así lo consideran llegado el momento de que se venza el vínculo actual.

Las primeras palabras de Adam Bareiro como jugador de Boca

El delantero paraguayo arribó en las primeras horas del viernes a Buenos Aires y, apenas cruzó las puertas del aeropuerto, Bareiro dejó sus primeras sensaciones. “Bien feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá, hay muchas cosas lindas“, deslizó ante los micrófonos que lo aguardaban, para luego despedirse con un “después hablamos” en una jornada más que intensa.