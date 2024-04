Día de partido para Boca Juniors. Desde las 17, el equipo Diego Martínez visitará a Newell’s Old Boys en un partido que será clave para el futuro de ambos en la Copa de la Liga Profesional. Lo que suceda en Rosario será lo más importante del Xeneize en este sábado 6 de abril.

Newell’s y Boca Juniors se ven las caras este sábado en un partidazo correspondiente a la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa a partir de las 17 y se podrá ver en vivo por la pantalla de TNT Sports.

Se trata de un duelo directo en la lucha por meterse en los cuartos de final del certamen. La Lepra encarará este duelo con el regreso de Éver Banega, mientras que el equipo de Diego Martínez lo hará sin Edinson Cavani, quien ni siquiera concentró. Seguí el minuto a minuto de esta jornada en BOLAVIP.

Juan Forlín, la promesa de Boca que jugó en Real Madrid y asustó a todos en un clásico

Saltar de Boca Juniors a Real Madrid no es para cualquiera. Solo un futbolista con el suficiente potencial como para ser una estrella llega a la Casa Blanca desde el fútbol argentino. En sus inicios, Juan Forlín era uno de los defensores más prometedores del Xeneize y de todo Argentina en sí, y por eso recaló en el conjunto madrileño sin escalas.

Tras haber colgado los botines hace escasos meses -en noviembre de 2023-, el defensor habló en exclusiva con BOLAVIP e hizo un repaso de su carrera, al tiempo que reveló que se encuentra estudiando para regresar al fútbol desde otro rol.

El Chino Benítez destrozó a Marcos Rojo

A pesar de que desde las tribunas se desviven por el ex Manchester United, que fue finalista del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Brasil 2014, para Jorge Benítez las actitudes del defensor central de 34 años son “solo para vender diarios”. Sí, el DT que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2004, no tuvo pelos en la lengua para arremeter contra el futbolista.

“¿Si es ídolo y referente? No. Yo veo imágenes que no me gustan. Te voy a nombrar a un tipo que lo amo y lo quiero: ‘Pancho’ Sá. Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien“, aseguró el Chino Benítez en diálogo con Radio Mitre. Pero no quedó allí.