A Boca le costó más de lo planeado, pero se quedó con tres puntos claves en la Copa Sudamericana al vencer a Sportivo Trinidense en La Bombonera. El gol de Aaron Anselmino le dio también una fuerte suma de dinero por la victoria, pero el juvenil le trajo malas noticias al haber sufrido una lesión muscular.

En paralelo, Sergio Romero regresó a las canchas dejando atrás su problema en el tendón de Aquiles y tras obtener la valla invicta, habló sobre su continuidad en Boca, teniendo en cuenta que le quedan 8 meses de contrato vigente. Enterate de todas las novedades acá.

Gol y lesión, la noche agridulce de Aaron Anselmino

En el triunfo ante Trinidense, el defensor logró marcar el primer gol de su carrera en su noveno partido como profesional gracias al cabezazo que ejecutó tras el centro de Lautaro Blanco. Pero la noche de Sudamericana no terminaría con final feliz completo para Anselmino, ya que minutos más tarde sufrió una lesión luego de hacer una barrida defendiendo un ataque del rival paraguayo.

En los estudios realizados este miércoles, se constató que el zaguero sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja por tres semanas como mínimo. Al lesionarse tuvo que salir del campo a pesar de que Boca no tenía más cambios, por lo que los de Diego Martínez terminaron el partido con uno menos, logrando igualmente sostener el resultado a su favor.

El posteo de Anselmino en redes tras su primer gol en Boca

Luego de haber convertido su primer tanto como profesional, el juvenil hizo un posteo en su cuenta de Instagram y reflejó su emoción en la publicación. “Gran triunfo del equipo. Muy feliz por convertir mi primer gol con esta camiseta tan hermosa”, escribió el defensor, que apenas suma nueve juegos en la máxima categoría. Más allá del festejo, el pibe fue uno de los puntos más altos del equipo en la noche de martes.

La publicación no tardó en superar los 30 mil me gusta en la red social, con la cuenta oficial de Boca Predio comentando: “¡Gritalo, Aaron! Merecidísimo“. La única mala para el juvenil fue la lesión muscular que no le permitió finalizar el encuentro.

La fortuna que ganó Boca tras vencer a Trinidense

Además de los tres puntos obtenidos tras vencer por 1 a 0 a Trinidense en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, a Boca le ingresará una fuerte suma de dinero, ya que recibirá 415 mil dólares por la victoria, debido a que CONMEBOL reparte 300 mil por cada partido jugado en el certamen internacional, y se le otorga un bonus de U$S155.000 por triunfo logrado. Por ende, el gol de Aaron Anselmino le dio al Xeneize una jugosa suma extra a los de Brandsen 805.

Chiquito Romero reveló por qué todavía renovó con Boca

La continuidad de Sergio Romero en Boca es una de las prioridades de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. El vínculo del arquero finaliza este año y el silencio de todas las partes despertaba incertidumbre. Sin embargo, Chiquito rompió el silenció y contó detalles de la negociación.

“Yo tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad“, soltó el 1, que fue capitán del Xeneize en la victoria ante Sportivo Trinidense.

Después, explicó qué tiene que pasar para aceptar la propuesta: “Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a la Argentina, no les costó para nada volver al país. Solamente la del medio me pidió en su momento que se quería ir, pero ya está más que tranquila”. “Si la familia se decide quedar, seguramente nos quedaremos y extenderemos con Boca“, concluyó Romero. ¿Se queda?

CONMEBOL confirmó la sede de la final de la Sudamericana 2024

CONMEBOL confirmó las sedes para las finales de las ediciones 2024 y 2025 de la Copa Sudamericana. Paraguay y Bolivia albergarán, respectivamente, las definiciones del segundo certamen más importante del continente. Lo confirmó el presidente de la institución, Alejandro Domínguez, a través de un par de publicaciones en su cuenta de X (Twitter).

La final de la Copa Sudamericana 2024 se jugará en la ciudad de Asunción, Paraguay. Así como pasó con la Libertadores de este año, no se definió un estadio. Sin embargo, es probable que entre el Defensores del Chaco y La Nueva Olla se dispute el partido definitorio, en busca del nuevo campeón.

Si bien apenas se está desarrollando la fase de grupos, Boca es uno de los contendientes al título, por lo que ya se mostró atento a la noticia.