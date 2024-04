El Mundo Boca vive un clima de fiesta tras haber vencido a River en un mata-mata superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga. El 3 a 2 en Córdoba le dio el pase a semis a los de Diego Martínez y un triunfo que quedará en la historia reciente del partido más importante del fútbol argentino. Sin embargo, el Xeneize no debe quedarse en el éxtasis de este encuentro, ya que en los próximos días tendrá duros compromisos internacionales y nacionales. Enterate de todas las novedades acá.

Se terminó la polémica: los audios del VAR del gol anulado a River contra Boca

El Superclásico quedó en manos del equipo de Diego Martínez por 3 a 2, pero un gol anulado a los de Demichelis pudo cambiar el curso del partido.

Fue a los cinco minutos del segundo tiempo cuando llegó la jugada que lo cambió todo. De un tiro libre frontal para River, Echeverri la metió en el área, Paulo Díaz cabeceó al medio, Enzo Díaz hizo lo propio hacia el arco rival. Un despeje de la defensa del Xeneize pegó en Cristian Lema y la pelota fue rumbo al arco, pero Romero tuvo los reflejos al momento justo para tirarse y sacarla.

El juez de línea corrió al centro de la cancha, el árbitro convalidó el gol, pero el VAR apareció en escena y revirtió el fallo. Cabe destacar que el encargado del videoarbitraje no tenía la necesidad de llamar al árbitro principal -Yael Falcón Pérez- ya que se trataba de una jugada en la que se deberían marcar las líneas, como en la posición adelantada. Aunque en esta oportunidad no se pudo hacer eso porque no hay cámaras a la altura de la línea de gol. Finalmente, el VAR anuló el gol de River.

El video que compartió la AFA comienza con el audio del momento de la jugada. El asistente dice claramente: “Es gol, la saca de adentro”. Al mismo tiempo, en el VAR se analizó y el encargado del video arbitraje pidió la minicam, luego que dejen congelado al momento donde Romero tiene contacto con la pelota y pide un cambio de cámara, además, que hagan zoom sobre la pelota.

Con la cámara de costado, la misma de la transmisión de TV, desde el VAR dicen de inmediato: “Para mí no entró”. Después aparece el AVAR y se comunica directamente con el árbitro del partido: “Tranquilo, Yael, la estamos mirando. Es una jugada dura”. En lo segundos siguientes, siguen pidiendo cámaras diferentes y de fondo se escucha como los jugadores le reclaman a Falcón Pérez, quien se comunica con el VAR para consultar qué se estaba revisando y le respondieron que “el dentro o fuera”. La decisión final llegó con un contundente: “Yael, para nosotros no gol, el balón no ingresó completamente”.

Así repercutió el Superclásico en el Mundo

El Xeneize ganó 3 a 2 y se quedó con el pase a la Semifinal de la Copa de la Liga Profesional (instancia en la que se enfrentará a Estudiantes de La Plata). Y al respecto de lo que fue el encuentro que contó con el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba como escenario, los medios del mundo se hicieron eco, demostrando así, una vez más, el impacto del Superclásico incluso fuera de la Argentina.

”Boca se mete en semis tras ganar a River un Superclásico con polémica”, tituló el diario Marca junto a una imagen del festejo de Edinson Cavani tras su tanto que le permitió al elenco azul y oro encaminar la clasificación a la próxima fase de la competencia de la primera división. Además, considera la igualdad de Miguel Merentiel antes del cierre del primer tiempo como ”clave”.

Por otro lado, Mundo Deportivo dedicó dos artículos. En uno resalta que el ”Boca – River” fue ”un partido para el recuerdo”, en tanto que en el otro realiza una analogía con la polémica que se generó en el Real Madrid vs. Barcelona, que se jugó casi en simultáneo, en el que Andriy Lunin despejó casi desde adentro del arco del Merengue una pelota lanzada por Lamine Yamal: ”Lío también en el River-Boca por un gol fantasma todavía peor que el del Madrid-Barça”.

En Italia, Corriere dello Sport advierte el ”caos en el Superclásico” con ”la intervención del VAR que no resolvió las dudas sobre el episodio sin la ayuda de la tecnología de línea de gol”, mientras que en Portugal, A Bola hace énfasis solo en el resultado: ”Este domingo, Boca Juniors ganó el Superclásico argentino con River Plate y se clasificó a las semifinales de la V edición de la Copa de la Liga”.

Dónde y cuándo se jugaría la semifinal entre Boca y Estudiantes por la Copa de la Liga 2024

Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 llegaron a su fin y se conocieron a los cuatro clasificados para las semis: Argentinos Juniors, Estudiantes, Vélez y Boca buscarán alcanzar el partido por el título a partir del próximo fin de semana.

Además de confirmar el cronograma, las autoridades de la Liga Profesional están ultimando detalles para definir las sedes que albergarán los dos encuentros previos a la final de la Copa.

Según pudo averiguar BOLAVIP, el cruce entre Boca y Estudiantes se llevaría a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo que fue sede del Superclásico del domingo por cuartos de final. En segunda instancia, también corre la posibilidad de que el duelo se desarrolle en el Estadio La Pedrera de San Luis.

Estas semifinales se disputarán el próximo fin de semana, del sábado 27 y domingo 28 de abril. Sin embargo, el Xeneize hará el pedido formal para que su cruce se dispute el lunes 29 o martes 30, para llegar con descanso tras el partido ante Fortaleza por la Copa Sudamericana. Estudiantes, en tanto, pedirá que no se juegue en el interior, por lo que en las próximas horas se sabrá fehacientemente dónde y cuándo se jugará el encuentro que definirá a un finalista en la Copa de la Liga.

El próximo partido de Boca

El siguiente gran desafío del Xeneize es por Copa Sudamericana, el jueves 25 de abril. Será ante Fortaleza, en Brasil, por la tercera jornada de la fase de grupos. Este cotejo será determinante para comenzar a definir quien de los dos contendientes será el líder del grupo en el certamen internacional.