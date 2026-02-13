Boca hoy: se define el caso Cetré, posible 11 vs. Platense y ofertas por Martegani

La jornada del viernes 13 de febrero tiene a Boca ultimando detalles para recibir a Platense. Claudio Ubeda analiza variantes para intentar volver al triunfo en La Bombonera, luego de lo que significó la dura derrota ante Vélez en el Estadio José Amalfitani.

Mientras tanto, el mercado de pases sigue arrojando novedades: se define la novela de Edwuin Cetré y podría darse la salida de Agustín Martegani. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

El posible 11 de Boca para recibir a Platense

Boca entrena enfocado en dejar atrás la segunda derrota en condición de visitante y confía en volver a hacerse fuerte en La Bombonera. Ante Platense, el Xeneize afrontará su tercer partido como local, en donde sumó la totalidad de los puntos que tiene en el Torneo Apertura 2026.

A falta de un par de días para el compromiso, todo parece indicar que Claudio Ubeda meterá varios cambios y dos juveniles tienen todos los números para salir: Milton Delgado y Gonzalo Gelini. Ambos perderían su lugar en el 11 luego del mal partido ante Vélez.

Martegani buscado por Libertad y Newell’s

Sin lugar desde hace casi un año, ya que la última vez que tuvo acción con la azul y oro fue el 22 de febrero de 2025 ante Aldosivi, la carrera de Agustín Martegani podría continuar lejos de Boca. Pero, más allá de la postura de los directivos, tanto Newell’s como Libertad deben llegar a un acuerdo con el futbolista.

Según pudo saber BOLAVIP, la prioridad boquense es cederlo al exterior para conseguir un cupo extra y así ir detrás de un refuerzo. Pero a su vez, los directivos del Gumarelo no se comunicaron con Martegani ni con su representante, aunque sí con Boca, ya que deseaban conocer las políticas de negociación.

Publicidad