Riquelme lo blindó en 20 millones y ahora puede ser la llave maestra para que Boca sume un refuerzo

Su última actuación fue en febrero de 2025 ante Aldosivi, y ahora hay dos equipos que se lo disputan. ¿Se irá de Boca?

Por Julián Mazzara

Agustín Martegani no juega en Boca desde febrero de 2025 ante Aldosivi.
Agustín Martegani no juega en Boca desde febrero de 2025 ante Aldosivi.

Juan Román Riquelme se encuentra en plena negociación con Estudiantes de La Plata para que Edwuin Cetré sea refuerzo de Boca. Sin embargo, la operación no es sencilla, ya que el Pincha no estaría aceptando las condiciones que imponen desde La Ribera no convencen a Juan Sebastián Verón.

Como la dirigencia boquense quiere aprovechar el cupo extra que poseen por la lesión de Rodrigo Battaglia, para sumar a otro refuerzo necesitan desprenderse, ya sea por venta o préstamo, de un futbolista que emigre hacia el exterior. Hay un apuntado, que justamente no tiene rodaje bajo las órdenes de Claudio Úbeda.

Sin lugar desde hace casi un año, ya que la última vez que tuvo acción con la azul y oro fue el 22 de febrero de 2025 ante Aldosivi, la carrera de Agustín Martegani podría continuar lejos de Boca. Pero, más allá de la postura de los directivos, tanto Newell’s como Libertad deben llegar a un acuerdo con el futbolista.

Según pudo saber BOLAVIP, la prioridad boquense es cederlo al exterior para conseguir un cupo extra y así ir detrás de un refuerzo. Pero a su vez, los directivos del Gumarelo no se comunicaron con Martegani ni con su representante, aunque sí con Boca, ya que deseaban conocer las políticas de negociación.

Agustín Martegani durante su último partido en Boca.

Agustín Martegani durante su último partido en Boca.

Cabe destacar que, desde su llegada, el futbolista que llegó a mediados de 2024 desde San Lorenzo a cambio de 2,5 millones de dólares, y que fue blindado con una cláusula de 20.000.000 de dólares, solamente tuvo acción en 13 ocasiones. Por lo tanto, mantenerse en la institución le significaría una mayor inactividad.

Por otra parte, hay que aclarar que en este último mercado de pases estuvo en la órbita de Aldosivi y Central Córdoba, pero como no alcanzaban las pretensiones económicas del futbolista nacido en Rojas, ubicada a 240 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se quedó. Pero no tendrá lugar, y en caso de no cambiar de aire, se quedará hasta fines de 2028 para cumplir su contrato.

DATOS CLAVES

  • Juan Román Riquelme negocia con Estudiantes el fichaje de Edwuin Cetré tras la lesión de Battaglia.
  • El volante Agustín Martegani no disputa un partido con Boca desde el 22 de febrero de 2025.
  • Boca pagó 2,5 millones de dólares a San Lorenzo por Martegani a mediados de 2024.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

