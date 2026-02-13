Primera vez en 2026: Edinson Cavani integra la lista de convocados de Boca ante Platense

Este domingo a partir de las 19:30 horas, Boca recibe a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido que promete ser apasionante y clave para la tabla de posiciones. En ese sentido, la gran noticia es el esperado regreso de Edinson Cavani a la lista de concentrados por primera vez en el 2026, para el encuentro en cuestión que se disputará en La Bombonera.

El delantero uruguayo de 38 años, que este sábado cumple 39, no jugó en lo que va del año. No solamente eso, sino que tampoco integró un banco de suplentes contando los amistosos de pretemporada y los primeros cuatro compromisos de la temporada. Ahora, tras dejar atrás la fuerte lumbalgia que lo marginó de las canchas en este último periodo de tiempo, vuelve a estar a disposición.

Lo cierto es que se confirmó que Cavani concentra para el duelo entre Boca y Platense. Esta noticia que debería ser habitual es novedad por ser la primera vez que estará disponible para un partido del Xeneize en lo que va del 2026. Luego de sumar varios entrenamientos a la par del grupo, Claudio Úbeda dio el visto bueno para que integre la nómina que saldrá oficialmente en las próximas horas.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Un dato importante a destacar es que el último partido de Cavani fue el 30 de noviembre, en la victoria de Boca por 1-0 contra Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En aquel encuentro disputó 27 minutos y luego se volvió a resentir de la lumbalgia en la semifinal ante Racing mientras realizaba los trabajos precompetitivos a un costado del campo de juego.

Aunque en primera instancia se coqueteó con la idea de que el atacante charrúa sea parte de la delegación en la fecha pasada ante Vélez, finalmente el entrenador optó por preferir que continúe trabajando junto a sus compañeros y reafirmar que está en óptimas condiciones físicas. Y en ese mismo sentido, Úbeda lo convocó para enfrentar a Platense después de dos meses de ausencia.

De todas maneras, cabe recalcar que Cavani no será titular. Por una cuestión ligada a su enorme falta de ritmo futbolístico, el director técnico lo mantendrá en el banco de suplentes y le dará minutos de juego si así lo considera. Aunque depende del trámite del encuentro, se estima que dispute alrededor de media hora sobre el campo de juego del Estadio Alberto J. Armando.

DATOS CLAVE

Edinson Cavani vuelve a integrar una lista de convocados por primera vez en lo que va de la temporada 2026 .

vuelve a integrar una lista de convocados por primera vez en lo que va de la temporada . En las últimas dos semanas, el uruguayo sumó entrenamientos a la par del grupo y Claudio Úbeda lo incorporó a la nómina.

El último partido de Cavani fue el 30 de noviembre de 2025 y este año no pudo disputar ni un minuto de juego.

