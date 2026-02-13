Es tendencia:
Dos pibes pagarán los platos rotos: el posible 11 de Boca para recibir a Platense

El entrenador paró un equipo con tres modificaciones respecto al que perdió ante Vélez.

Por Joaquín Alis

Boca entrena enfocado en dejar atrás la segunda derrota en condición de visitante y confía en volver a hacerse fuerte en La Bombonera. Ante Platense, el Xeneize afrontará su tercer partido como local, en donde sumó la totalidad de los puntos que tiene en el Torneo Apertura 2026.

A falta de un par de días para el compromiso, todo parece indicar que Claudio Ubeda meterá varios cambios y dos juveniles tienen todos los números para salir: Milton Delgado y Gonzalo Gelini. Ambos perderían su lugar en el 11 luego del mal partido ante Vélez.

En la práctica del jueves, el entrenador reemplazó a los recién mencionados con Williams Alarcón e Iker Zufiaurre. Además, Ángel Romero apareció en la delantera en el lugar de Kevin Zenón. Las tres modificaciones son con el objetivo de mejorar la producción futbolística del equipo.

El equipo que paró Ubeda pensando en Platense

El pasado miércoles, Ubeda probó una alineación con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Quiénes pelean por un lugar en el 11

Más allá del equipo que probó el estratega, hay otros jugadores que también pelean por un lugar. Uno de ellos es Tomás Belmonte, que era una fija en la mitad de la cancha hasta el arribo de Santiago Ascacibar. El ex Lanús, que puede sumar en el juego aéreo, podría ser evaluado.

Por otra parte, el juvenil Tomás Aranda también podría sumarse al 11 luego de haber mostrado buenas versiones en sus dos ingresos fuera de La Bombonera. En contraparte, todo parece indicar que tanto Delgado como Gelini pagarán los platos rotos.

DATOS CLAVE

  • El entrenador Claudio Ubeda probó tres cambios titulares para enfrentar a Platense en La Bombonera.
  • Williams Alarcón, Iker Zufiaurre y Ángel Romero ingresaron al once inicial en la última práctica.
  • Los juveniles Milton Delgado y Gonzalo Gelini saldrían del equipo tras la derrota ante Vélez.
